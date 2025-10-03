聽新聞
監察院出手調查了…捷安特捲血汗移工疑雲！網酸：沒院長一年也沒差的單位
美國海關及邊境保護局（CBP）宣布，台灣自行車大廠巨大機械（捷安特，Giant）因涉嫌「強迫勞動」，出口美國的自行車與零件遭到暫扣令（WRO）。監察院3日回應，本案已重創台灣國際形象，將啟動自動調查，要求釐清主管機關是否善盡監管責任。
根據CBP說明，巨大公司疑似違反國際勞工組織（ILO）界定的強迫勞動5大指標，包括濫用弱勢處境、惡劣工作與生活條件、債務束縛、扣留工資與超時工作。消息傳出後，引發外界對台灣勞動人權狀況的質疑。
監察委員王幼玲、賴振昌指出，這是台灣業者因勞動爭議遭制裁的重大事件，不僅影響國家聲譽，也凸顯企業與主管機關在人權保障上的不足。兩人已申請自動調查，要求相關部門提出因應措施。
不少網友認為監察院動作太慢，留言直批「出事才敢查，沒出事都裝死」、「突然睡醒？月薪37萬請病假睡覺？」更有人嘲諷「一個沒有院長一年也沒差的單位」，諷刺監察院存在的必要性。
