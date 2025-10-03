航權突破！民航局長：北歐、義大利市場添動能、旅運與物流利多可期

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部民航局何淑萍。記者林俊良攝影／聯合報系資料照
先前我國交通部民航局就已經跟芬蘭義大利有簽飛航協議，也就是說未來將會有這兩條新航線，對此民航局長何淑萍3日表示，其中在芬蘭是我全新的北歐市場，先前也是有帶領我國國籍航空業者去跟芬蘭洽談，此外在義大利部分未來也從航班每周七班可增加至19班。

何淑萍接受「官我什麼事」專訪時表示，今年台灣在推動國際航權上已有重大突破，包括與芬蘭簽署航約及大幅增加義大利航權。此舉不僅拓展北歐全新市場，更進一步提升台義往來的航班密度，對旅運市場、觀光發展及物流運輸都將帶來明顯效益。

何淑萍說明，北歐向來距離台灣較遠，此次與芬蘭簽約，象徵台灣正式進軍全新藍海市場。她並親自率領長榮、華航及星宇航空赴北歐，與芬蘭民航局會面，探討雙邊合作。雖然目前俄羅斯領空未開放，航程延長，但芬蘭仍具轉運與合作價值，初期可透過聯營及共用班號方式布局，待時機成熟再進一步開航。

在歐洲航線部分，義大利航權已獲擴增，航班數由每周7班增加至19班。何淑萍表示，義大利是台灣旅客熟悉且需求穩定的市場，無論是羅馬或米蘭，均具有高度觀光及商務價值。根據統計，2024年台義雙邊旅運已達17.9萬人次，未來隨著班次提升，市場規模可望持續擴大，「米蘭的天空將更加熱鬧」。

針對國籍航空公司航權分配，何淑萍說明，義大利與芬蘭當局將各自完成航班分配，華航與長榮目前已經營羅馬與米蘭航線，星宇則為新進業者，相關航班申請已經提出，實際開航時程則由各公司依經營策略規劃。

她進一步指出，增加航班不僅提升便利性，也符合旅客需求。以米蘭為例，目前每周僅4班，未達每日航班標準，旅客往返安排受限，常須額外停留1至2日。若能達到每日直飛，將大幅增加彈性，對商務客尤為重要。

何淑萍強調，此次航權突破將為國籍航空公司創造新機會，並進一步提升台灣在國際航空網絡中的競爭力，未來不僅有助於觀光旅運，也將強化物流及產業供應鏈的效率。

