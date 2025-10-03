Global Mall 首度參與亞太傑出企業獎 獲「卓越企業管理獎」肯定

Global Mall環球購物中心首度參與 APEA亞太傑出企業獎（Asia Pacific Enterprise Awards, APEA），即榮獲「卓越企業管理獎」（Corporate Excellence）肯定。此次獲獎，主要憑藉永續作為、企業領導力與卓越營運上的亮眼表現脫穎而出，充分展現Global Mall在零售產業的創新實力與永續作為，並獲得國際肯定。

今年正值Global Mall邁向20周年，以提供日常生活便利跟幸福為出發，持續推動零售業革新，從優化消費體驗、數位轉型，到引領綠色永續，不斷深化與消費者的連結，形塑兼具創新與永續的品牌價值。

Global Mall總經理陳依華表示，能在首度參與APEA便榮獲「卓越企業管理獎」，是推動我們持續創新的動力。一路走來，我們以「打造日常生活幸福」為核心宗旨，積極善盡企業社會責任，並將永續議題融入商場經營，讓Global Mall成為永續教育與綠色生活的平台，串聯更多夥伴，向下扎根、向外擴展。未來，也將持續努力，實踐永續成長，成為引領產業的標竿。

Global Mall以幸福企業、永續作為、優質服務三大面向，廣受國內外肯定。今年截至9月，已累計榮獲十項大獎，除了APEA亞太傑出企業獎「卓越企業管理獎」外，還連續蟬聯《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」與「職場永續獎」、「科技賦能獎」，以及《遠見》「ESG企業永續獎」低碳營運組殊榮，並為該組別唯一獲獎百貨。同時也榮獲《台灣永續能源研究基金會》「台灣零售永續獎」之ESG綜合績效獎、永續營運獎與零售創新獎，以及《台灣連鎖暨加盟協會TCFA》首屆「服務金賞認證」與「服務天使獎」。這些成就顯示，Global Mall在永續低碳、科技創新、幸福職場與卓越服務的全方位競爭力。

Global Mall現已布局全台八家據點，包括一站式購物，滿足日常需求的新北中和、屏東兩大全客型購物中心，以及結合鐵道與商場，引領車站軌道經濟的板橋、南港、新左營三大車站商場，更與桃園機場捷運接軌，打造桃園A8、林口A9、桃園A19購物中心，複合城區經營，帶動區域發展與城市影響力。

此外，近年來，Global Mall積極導入 APP、OMO全通路策略、直播電商，推動數位生態進化，實體商場與線上購物串聯，不受場域、時間限制，打造成為生活體驗平台、全新零售模式。

Global Mall環球購物中心近年來更致力於建構「低碳健康永續商場」，全面推廣綠色日常。透過智慧管理系統落實節能減碳、首創廚餘去化循環經濟模式，並攜手館內品牌打造永續供應鏈，推廣綠色購物與友善消費。同時，商場也積極擴大社會參與，打造百貨首座「永續教育體驗場」，規劃系列永續小學堂課程、設置二手紙袋回收站與寶特瓶回收機，並推動「愛循環」專案，將商場改裝建材再利用於偏鄉校園的圖書室、文史教室，實踐資源循環再生。

Global Mall視人才為永續成長的核心驅動力，提出「健康活力、安心職場、科技升級、多元發展」四大人才培育主軸，也積極推廣線上線下運動生活化，提供員工免費體驗環球健身中心運動設備、特定教練免費課程，及提供多元健康照護服務，包括每年健康檢查補助、諮詢及心靈講座等，促進身心平衡，營造幸福有溫度的職場，讓員工兼顧身心平衡與成就感，實踐「幸福企業」的承諾。