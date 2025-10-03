快訊

鏟子超人歡呼！總協調官宣布：光復鄉中午以前家戶清淤完成

苗栗隨機殺人拉離受傷女童 安親班老師現身：只希望自己能做的更好

MLB／襪迷斯萊特勒當英雄！ 8局12K史詩好投助洋基隔22年淘汰紅襪

聽新聞
0:00 / 0:00

高齡友善！三重銀新未來城「只租不售」 打造全齡共融醫養生活園區

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
「三重銀新未來城」計畫基地空拍圖。圖／新北市城鄉局提供
「三重銀新未來城」計畫基地空拍圖。圖／新北市城鄉局提供

因應高齡化社會，新北市政府推動「三重銀新未來城」計畫，城鄉局表示，市府依內政部都市計畫委員會決議，於10月3日起辦理再公開展覽30天，並於10月21日假三重區五華市民活動中心舉辦說明會，同日衛生局亦將舉辦BOT可行性評估公聽會。

城鄉局表示，新北目前為全台高齡人口最多的縣市，截至今年9月底止，65歲以上長者已達79.56萬人，占全市人口的19.66%，即將正式邁入「超高齡社會」。市府自2019年起即積極投入醫療與長照資源整合，選定三重原碧華國中舊址改建為「銀新未來城」，希望實現全齡共享與在地安老的生活願景。

城鄉局表示，三重銀新未來城規畫「只租不售」的高齡友善附服務居住模式，長者居住比例預計達65%以上，園區內將設置可容納至少120位長者的日間照顧中心，及200床以上的住宿型長照機構，並配有多種科別診所、運動設施、托育中心等多元化服務設施。

此外，規畫提供約300席停車空間，並保留至少20%的綠地作為開放休憩空間，兼顧長者健康、生活與社交需求，也能滿足周邊居民對公共設施的期待。

城鄉局表示，本案自10月3日進行再公開展覽，民眾若想查詢相關資料，可至本市三重區公所及城鄉發展局閱覽都市計畫書圖草案，或於網站下載計畫草案電子檔，歡迎民眾查閱；若在公展期間無接獲民眾陳情，將依內政部都委會決議，待招商完成後續報內政部核定。

「三重銀新未來城」計畫基地空拍圖。圖／新北市城鄉局提供
「三重銀新未來城」計畫基地空拍圖。圖／新北市城鄉局提供
三重銀新未來城都市計畫變更後示意圖。圖／新北市城鄉局提供
三重銀新未來城都市計畫變更後示意圖。圖／新北市城鄉局提供

內政部 都市計畫 長照

延伸閱讀

在美打造產業園區 學者：園區落地有三挑戰

不必屈就換屋陷阱　新北板橋「耑芃」正三房切入真空帶

穩定幣發行由金融業先行 金管會：虛擬資產服務法草案已報院

台灣模式輸出「竹科經驗」赴美建園區？網熱議：哲學系偷換名詞

相關新聞

打破買房迷思！從「居住正義」到「選擇正義」專家：台灣社宅在寫新歷史

「居住正義」是近年受關注議題，政府允諾113年到121年間，興建社會住宅達到25萬戶。反觀同樣位處亞洲的新加坡，為落實「居者有其屋」興建的組屋，根據2023年官方統計，有高達77.8%國民居住在組屋，究竟新加坡如何成功？台灣有哪些可借鏡之處？

航權突破！民航局長：北歐、義大利市場添動能、旅運與物流利多可期

先前我國交通部民航局就已經跟芬蘭、義大利有簽飛航協議，也就是說未來將會有這兩條新航線，對此民航局長何淑萍3日表示，其中在...

Global Mall 首度參與亞太傑出企業獎 獲「卓越企業管理獎」肯定

Global Mall環球購物中心首度參與 APEA亞太傑出企業獎（Asia Pacific Enterprise Aw...

信義房屋社區一家生態小旅行 到美濃看廢棄鱉池成水雉復育地

信義房屋社區一家攜手社團法人高雄小鄉社造志業聯盟舉辦「社區一家生態小旅行」，日前在高雄美濃展開。此次活動以榮獲屋社區一家...

高齡友善！三重銀新未來城「只租不售」 打造全齡共融醫養生活園區

因應高齡化社會，新北市政府推動「三重銀新未來城」計畫，城鄉局表示，市府依內政部都市計畫委員會決議，於10月3日起辦理再公...

李同榮：輝達落腳北士科若生變 將是四輸局面

輝達宣布海外總部落腳北士科已數月，房市趨勢專家李同榮表示，這個天上掉下來的禮物，攸關台灣AI新十大建設重要議題，政府居然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。