高齡友善！三重銀新未來城「只租不售」 打造全齡共融醫養生活園區
因應高齡化社會，新北市政府推動「三重銀新未來城」計畫，城鄉局表示，市府依內政部都市計畫委員會決議，於10月3日起辦理再公開展覽30天，並於10月21日假三重區五華市民活動中心舉辦說明會，同日衛生局亦將舉辦BOT可行性評估公聽會。
城鄉局表示，新北目前為全台高齡人口最多的縣市，截至今年9月底止，65歲以上長者已達79.56萬人，占全市人口的19.66%，即將正式邁入「超高齡社會」。市府自2019年起即積極投入醫療與長照資源整合，選定三重原碧華國中舊址改建為「銀新未來城」，希望實現全齡共享與在地安老的生活願景。
城鄉局表示，三重銀新未來城規畫「只租不售」的高齡友善附服務居住模式，長者居住比例預計達65%以上，園區內將設置可容納至少120位長者的日間照顧中心，及200床以上的住宿型長照機構，並配有多種科別診所、運動設施、托育中心等多元化服務設施。
此外，規畫提供約300席停車空間，並保留至少20%的綠地作為開放休憩空間，兼顧長者健康、生活與社交需求，也能滿足周邊居民對公共設施的期待。
城鄉局表示，本案自10月3日進行再公開展覽，民眾若想查詢相關資料，可至本市三重區公所及城鄉發展局閱覽都市計畫書圖草案，或於網站下載計畫草案電子檔，歡迎民眾查閱；若在公展期間無接獲民眾陳情，將依內政部都委會決議，待招商完成後續報內政部核定。
