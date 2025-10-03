李同榮：輝達落腳北士科若生變 將是四輸局面

輝達宣布海外總部落腳北士科已數月，房市趨勢專家李同榮表示，這個天上掉下來的禮物，攸關台灣AI新十大建設重要議題，政府居然無法從中積極協助促成，目前輝達與新光人壽合作MOU已到期，雙方卡關，陷入困境。

李同榮表示，若是輝達落腳北士科生變，恐將淪為四輸局面，對政府、輝達、新壽、跟進的投資產業都將造成傷害。

首先對政府方面，將造成政府威信掃地。

李同榮表示，當輝達確認海外落腳台灣時，全台各地方政府都使盡一切努力，提供多處量身訂作園區，極力爭取成為輝達青睞，最後北士科新壽T17、T18雀屏中選，輝達以為只要他們選中的標的，政府一定會盡全力協助促成。

但奉公守法的北市府就只認可兩種方案，一是新壽依約幫輝達蓋總部並移交，另一是新壽和市府解約還地再轉交輝達使用。然而這兩項方案根本窒礙難行，而市政府對於這麼重要的大事，只是一句話依約行事，等於一點忙也沒幫。

他表示，官員怕事，政府就無能，主導此事的北市副市長行事保守有餘、創新不足，政府不做不錯、做了怕犯錯的心態，難以找出解決方案，對投資者而言，信服力與威信將因而掃地。

其次，新壽企業形象受傷。新壽雖然提出種種理由與建議，一方面政府怕事並未接受，另一方面新壽與輝達談判條件也陷入僵局，一旦雙方合作計劃生變，雖然在商言商，新壽也要顧及股東權益。

但對外界觀感，很容易引人質疑新壽以自身利益為重，罔顧國家重大建設利益而破局，新壽企業形象勢必受到一定程度的傷害，何況其承標此地上權的合理性，尚有諸多爭議。

第三，對輝達而言，則是計劃時程延宕。

輝達從選址到定案至今已歷經一年，在眾多標的選擇，一定有時效考量，如今首選的北士科若生變，次選標的都各自有其缺陷或障礙須排除，等於重起爐灶，可能曠日廢時，延岩計劃時程，這對講究分秒必爭的AI產業，是難以容許的損失。

第四、跟進的產業與投資受損。

自從輝達海外總部定案入駐北士科後，數月間相關上中下游產業紛紛跟進，帶動AI產業聚落發展商機，同時也吸引很多自住與投資的住宅需求進場，北士科廠辦與住宅市場，瞬間成為全台房價逆勢上漲的最熱銷地區，一旦輝達落腳計劃生變，相關的產業投資一定受損，雖然北士科尚有支撐實力，但房價也勢必跟隨修正。

李同榮表示，輝達對台灣有信心，才會把海外總部設立在台灣，此擧將引領台灣未來AI新十大建設發展的未來。而政府面對這麼重大的利多，應該把輝達設址視為國家級的重大建設，中央與地方政府都不應從任何政治立場考量，使盡全力積極促成，官員也不應以「依約行事」的保守怕事心態而無所作為，否則，不但政府威信掃地，被視為無能，而且對於政府要傾全力推動AI新十大建設的未來，勢將蒙上一層陰影。