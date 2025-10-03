經濟部鼓勵廠商「表後儲能」4年擬補助50億

經濟部將公布「表後儲能補助要點」，鼓勵廠商在廠區內設置儲能系統，除了提升用電韌性外，還可適時參與台電需量反應，藉此節省電費。但表後儲能設備必須使用國產電芯，補助方案為每ＭＷｈ（千度）補助五百萬元，單一案場補助上限五千萬元，第一年匡列預算十五億元，預計可支持三百ＭＷｈ的儲能容量。

由於補助表後儲能設備先決條件是使用國產電芯，據了解，台塑新智能、能元科技（台泥）、鴻海集團、有量科技都可望受惠。

表後儲能是將儲能裝置安裝在用戶電表之後，由用戶自行設置及管理，或與能源服務公司合作，結合智慧控制系統，在離峰時儲電，在需求高峰期，儲能設施可迅速放電，減少用戶對外部電網的需求及尖峰時段的電力負荷，也能幫助用戶降低電費。

工廠設置表後儲能有兩大好處，首先是有效提升用戶端用電韌性，其次是把沒用到的電力賣回台電，例如參與需量反應方案等，用電大戶可因此省下大筆電費，對電力系統穩定也有貢獻。能源署認為，這是將電力資源「藏富於民」。

表後儲能補助要點為期四年，明年開始每年補助上限分別為十五億、十五億、十億、十億元，四年共補助五十億元，但預算須待立法院通過。

能源署副署長吳志偉表示，鼓勵科學園區、產業園區廠商申請，因空間配置較易尋得合適地點，廠商可強化自身供電韌性，有效應對電壓或頻率不穩定的情況，並可降低契約容量，結合發電機進行混合應用，取代傳統ＵＰＳ不斷電系統。