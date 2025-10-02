工研院長劉文雄月底退休 帶領產業轉型 七年來不忘初衷

工研院院長劉文雄將在今年10月底董事會後退休，結束七年院長生涯。劉文雄上任以來，肩負「協助台灣產業轉型」重任，七年來不忘初衷，帶領工研院轉型向三大領域發展，為台灣產業擘畫清晰藍圖。

他強調，「將來的問題絕不是用現在的科技來解決」，積極發展市場需求為導向的科研技術。

在劉文雄領導下，工研院與產業合作案例屢創新高，科研效益不斷擴大，連續八年獲得全球百大創新機構肯定，拿下九個獎項，展現台灣技術的國際能量。

劉文雄任內最重要成果就是「2030技術策略與藍圖」，主張科研發展必須以市場需求為導向，聚焦於「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」三大應用領域，並由人工智慧（AI）、半導體等技術支撐。他積極推動AI百工百業、無人載具、淨零永續與健康醫療等關鍵領域布局，有效提升產業能源效率與韌性。

他強調價值創新，如在黃斑部病變眼藥水、正壓檢疫亭等創新應用，有效解決社會需求痛點。國際布局方面，工研院也積極設置東南亞及英國辦公室，推動台灣半導體產業國際話語權。

看到台灣新創發展往往遇到資金困境，劉文雄2019年起推動無形資產經濟，首創台灣無形資產融資模式，找來26家銀行與信保基金合作。這項措施讓新創公司得以憑藉專利和創新想法取得資金，將科技研發與資本市場鏈結，扮演產業創新幕後推手。

劉文雄將企業化經營精神導入內部管理，打破僵化的獎金制度，讓獎金與員工表現直接連動。以當責文化（Accountable Culture）取代過去較保守的作風。他鼓勵員工勇於表達和爭辯，推動One ITRI觀念，使機構更敏捷務實運作。

在他領導下，工研院營運效率顯著提升，成功打造出一個充滿使命感的幸福職場。