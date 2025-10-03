聽新聞
三地集團總裁涉行賄 遭起訴
身兼南仁湖（5905）、北基等上市櫃公司董事長的三地集團總裁鍾嘉村昨（2）日因台南將軍光電案場官商勾結弊案，遭橋頭地檢署依貪汙罪嫌提起公訴。
據了解，鍾嘉村昨日上午被檢調登門搜索，由高雄地檢署指揮調查局人員，針對三地集團涉嫌違反證交法進行調查，除了鍾嘉村外，還有三地集團多名董事都被帶回調查。
隨後橋頭地檢署也針對鍾嘉村涉嫌行賄郭信良提起公訴進行移審，查出台南市議員郭信良透過岡山營造負責人朱更楠向鍾嘉村索賄900萬元，以向台南市政府施壓加速案場申設許可，還在案場下偷埋大量廢棄物。全案偵查終結，依違反《貪汙治罪條例》行受賄罪嫌起訴郭信良、鍾嘉村及朱更楠三人，請求法院從重量刑。
三地集團旗下各公司一致指出，將配合檢調單位進行調查事宜。此事件為董事長個人事務，與公司無涉，公司營運正常，對財務、業務未造成影響。
