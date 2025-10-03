聽新聞
0:00 / 0:00

三地集團總裁涉行賄 遭起訴

經濟日報／ 記者吳秉鍇巫鴻瑋／高雄報導

身兼南仁湖（5905）、北基等上市櫃公司董事長的三地集團總裁鍾嘉村昨（2）日因台南將軍光電案場官商勾結弊案，遭橋頭地檢署依貪汙罪嫌提起公訴。

據了解，鍾嘉村昨日上午被檢調登門搜索，由高雄地檢署指揮調查局人員，針對三地集團涉嫌違反證交法進行調查，除了鍾嘉村外，還有三地集團多名董事都被帶回調查。

隨後橋頭地檢署也針對鍾嘉村涉嫌行賄郭信良提起公訴進行移審，查出台南市議員郭信良透過岡山營造負責人朱更楠向鍾嘉村索賄900萬元，以向台南市政府施壓加速案場申設許可，還在案場下偷埋大量廢棄物。全案偵查終結，依違反《貪汙治罪條例》行受賄罪嫌起訴郭信良、鍾嘉村及朱更楠三人，請求法院從重量刑。

三地集團旗下各公司一致指出，將配合檢調單位進行調查事宜。此事件為董事長個人事務，與公司無涉，公司營運正常，對財務、業務未造成影響。

董事長 貪汙 廢棄物

延伸閱讀

與郭信良同涉綠電弊案剛被起訴 三地集團董座再遭雄檢約談

涉收賄施壓南市府審查光電場遭起訴 郭信良「8字」回應

疑金錢糾紛！桃園觀音雙屍命案偵結 依殺人罪起訴移審國民法官

前議長郭信良收賄三地集團…施壓南市府審查光電場 橋頭檢方起訴

相關新聞

長聖完全併購聖展生技 進軍外泌體新藥

上櫃再生醫療龍頭廠長聖昨（2）日召開重大訊息記者會宣布，將以新發行普通股0.333股換取聖展生技1股普通股，總金額約17...

中華電奪數位轉型鼎革獎

中華電信昨（2）日於《哈佛商業評論》「數位轉型鼎革獎」頒獎典禮，榮獲「創新商模轉型獎（大型企業組）楷模獎暨AI應用特別獎...

三地集團總裁涉行賄 遭起訴

身兼南仁湖、北基等上市櫃公司董事長的三地集團總裁鍾嘉村昨（2）日因台南將軍光電案場官商勾結弊案，遭橋頭地檢署依貪汙罪嫌提...

智慧經營／思捷優達-KY 董事長林東和 以小搏大 找到利基

思捷優達-KY董事長林東和是台灣製藥界的傳奇人物，擁有40至50年的生技製藥產業經驗。他曾經是美時董事長，帶領美時從本土...

法眼觀天下／企業經營 正視勞工人權議題

勞工人權議題快速上升為國際關注焦點，已成企業跨境經營的實質門檻與合規底線。日前巨大公司遭美國海關及邊境保衛局（CBP）發...

顯而立見／想像力不設限

上次去義大利，原本只是觀光。一開始沒想太多，就是安排了幾個美術館行程，走馬看花那種。結果沒想到，在佛羅倫斯的烏菲茲美術館...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。