中華電奪數位轉型鼎革獎

中華電信（2412）昨（2）日於《哈佛商業評論》「數位轉型鼎革獎」頒獎典禮，榮獲「創新商模轉型獎（大型企業組）楷模獎暨AI應用特別獎」以及「智慧管理轉型獎（大型機構組）楷模獎」，以AI驅動智慧客服與電信網路智慧維運，展現數位轉型領導力。

中華電信指出秉持「以客戶為中心」理念，將AI技術作為啟動企業數位轉型的核心動能，董事長簡志誠多次強調「重點不是導入，而是讓AI成為成長引擎」，將持續深化AI技術實力、拓展垂直產業應用，攜手策略夥伴開創嶄新商業模式，以創新驅動企業成長與產業升級。

中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍代表出席領獎，賈仲雍表示，此次獲獎是對中華電信在AI創新技術應用與數位轉型上的高度肯定，未來中華電信將持續深化AI創新，推動百工百業服務升級，創造更高的產業價值。

近年中華電信解決企業客服痛點，導入生成式AI技術與AI Agent應用，打造具語意理解與任務執行能力的「AI語音助理」創新服務，結合大型語言模型與電信語音平台，具備即時應答、任務導向對話、多語支援等特性，支援13種語言，專業領域辨識率逾90%，協助企業打造具辨識度的專屬品牌音色與沉浸式互動體驗。

中華電信將傳統「互動式語音應答」（IVR）升級為自然對話型AI客服，提升客戶互動效率與服務體驗，並延伸至網頁語音機器人、AI虛擬人接待系統、自動外撥問訪機器人等，降低人力成本、提升顧客滿意度。AI已成功拓展至餐飲、醫療、物流、政府等產業，優化訂位、掛號、查件、投保等流程。

中華電信擁有全台最完整網路，涵蓋固網光纖到府、行動4G/5G基地台、國際海電纜及AIDC資料中心，提供橫跨都會、偏鄉與離島的全方位網路服務。中華電信導入AI技術，建立「AI Factory」應用平台，全面升級電信網路管理與維運流程，打造網路環境。