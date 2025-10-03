長聖完全併購聖展生技 進軍外泌體新藥

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
長聖董事長劉銖淇。 聯合報系資料照

上櫃再生醫療龍頭廠長聖（6712）昨（2）日召開重大訊息記者會宣布，將以新發行普通股0.333股換取聖展生技1股普通股，總金額約17億元100%併購聖展生技為子公司，擴大進軍外泌體新藥與神經退化疾病治療領域，此次交易的換股基準日訂於 2026年1月13日完成。

長聖董事長劉銖淇表示，外泌體與細胞治療是未來十年的生技核心。這項併購結合了兩家公司的技術與研發優勢，此次整合將使長聖從癌症免疫治療拓展至腦神經退化疾病，並藉由國際GMP與專利布局，持續提升公司在全球市場的研發與商業化競爭力。

聖展生技成立於2023年，目前實收資本額2.8億元，長聖依股份轉換比例，將發行新股9,324,000股予聖展公司全體股東，長聖預計增資9,324萬元，轉換後實收資本額將提高至9億6920萬9,630元，本股份轉換案須經聖展公司臨時股東會決定同意及主管機關核准後始得進行。

長聖表示，聖展雖然成立至今僅兩年半，卻已在外泌體技術領域嶄露頭角，有兩個核心技術平台及三個主要專利。公司運用基因工程與人工智慧（AI）藥物設計軟體，開發出具神經細胞靶向性並能穿越血腦障壁（BBB）的外泌體藥物平台，能將小分子或核酸藥物精準送達腦部，為巴金森氏症、阿茲海默症、中風及脊髓損傷等神經退化性疾病帶來新契機。

聖展生技旗下兩大核心技術包括多巴胺轉運蛋白外泌體（dEV），可治療帕金森氏症；另一項為整合素外泌體（iEV），可治療中樞神經疾病已進入臨床前開發階段，目前並在動物試驗中展現潛在良好療效，證實其突破性的藥物遞送能力。

聖展計畫於2025年底啟動兩項新藥的Pre-IND（臨床前與美國 FDA 溝通會議），並完成涵蓋美國、歐洲、日本、中國、澳洲及台灣 的專利布局。

長聖表示，此次併購將讓聖展的外泌體藥物平台與長聖既有的細胞治療技術深度結合，形成癌症免疫治療與神經退化疾病治療的雙核心布局，長聖將同時掌握細胞治療與神經靶向外泌體創新平台，建立從癌症到腦神經退化疾病的完整新藥研發鏈。

根據研究報告，2023 年全球神經退化性疾病治療市場規模已達 512 億美元，並預估至 2032 年將成長至 964 億美元，年均複合成長率（CAGR）約為 7.4%。神經退化性疾病不僅是全球迫切的公共衛生挑戰，更是高潛力的醫藥與投資市場。

