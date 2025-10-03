智慧經營／思捷優達-KY 董事長林東和 以小搏大 找到利基

思捷優達-KY（7829）董事長林東和是台灣製藥界的傳奇人物，擁有40至50年的生技製藥產業經驗。他曾經是美時董事長，帶領美時從本土公司轉型為國際學名藥廠，並引進策略性投資人艾威群集團。目前同時也擔任昱展新藥董事長，帶領昱展新藥創下台灣生技業授權金額的新高。他的成功經驗，展現了他對生技製藥產業的獨到眼光。

開發新藥 眼光獨到

林東和這次擔任思捷優達-KY的董事長，讓人期待其未來的發展。林東和指出，台灣現在的創投，其實也滿支持的，畢竟進行試驗所費不貲，之前的兩三次增資，資金都非常踴躍。當然，整個團隊有做到一些里程碑，在團隊的努力下，他要確認的是資源能否到位，資源到位了，實際上的挑戰就不會太多。

林東和笑說，不只是思捷優達-KY這家公司，投資其他一些新藥公司也好，只要能夠解決問題，就會有回饋，成就感會讓人上癮。早期台灣比較沒有新藥，都是發展學名藥、引進國外的藥進來台灣上市，昱展新藥是以美國FDA505(b)(2)法規路徑為產品開發主軸，思捷優達-KY則是完全開發新的新藥。每個藥的狀況不大一樣，也需要不同的思維。

思捷優達-KY成立於2019年，是一家以AI人工智慧技術為基石，專注於中樞神經系統（CNS）疾病領域的新藥開發公司，使用AI設計出了一系列新穎並同時符合藥效、安全性及成藥性的專利級化合物，確保其臨床發展潛力，大幅提高藥品的研發速率與降低投入成本。

目前在神經與精神疾病領域有多個新藥研發產品線，開發中的新藥產品為YA-101多重系統退化症、YA-102巴金森氏症、YA-201阿茲海默症及YA-301思覺失調症，其中YA-101於2022年獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）授予的多重系統退化症孤兒藥認證（Multiple System Atrophy，MSA），並已在美國、日本與台灣進入二期臨床試驗。

林東和指出，思捷優達-KY總經理曾宇鳳1998年就開始運用計算化學和電腦模擬來設計藥物，在美國也幫藥廠和美國生物資訊中心寫計算的軟體也有十多年之久，因此有近30年的經驗。

談到現在的挑戰，YA-101於澳洲完成的臨床一期試驗中，藥物的耐受性表現良好，二期試驗目前也在美國、日本與台灣進行中，如果未來有效性可以做到目標，對病人來說是一大福音。

引進資源 加快步伐

多重系統退化症是一種病程進展快速且致命的罕見神經退化疾病，過去沒有任何藥物可以治療。目前其他同業的開發方向皆是以減緩MSA的病程惡化為目的，並非治療MSA疾病本身，而思捷優達-KY的YA-101優勢在於可以達到抑制發炎反應與重塑神經活性的雙功效，針對MSA不只是減緩病程惡化，更可以治療疾病，相較於其餘小分子藥物，更具競爭力與發展潛力。

曾宇鳳說，中樞神經的用藥，是最缺藥也最難的，台灣的生技產業比較小，所以要找到利基，以小搏大。此外，也希望能做到跟國際接軌，思捷優達-KY在國際上也跟很多協會洽談，想要一起策劃一些新的研究，引進國外的資源，就能往前走的快一點。

林東和表示，台灣一直沒有國際性的新藥出來，中裕有HIV的藥，但市場比較小。藥華藥在罕見血液增生疾病有開發出新藥，是近兩三年來比較成功的例子。台灣還是需要真正國際性的新藥，他聯想到20年前最早講的2兆雙星，而台灣直到這幾年才有往好的方向走。

已於今年6月3日登錄興櫃交易，未來希望能有比較多的人才投入。資本市場對新藥這種不賺錢的公司比較友善，他也期許接下來台灣三到五年後，在新藥研發會有更好的突破與發展。