職感心教練／站對舞台 發光發熱

某天中午與內子去一家美式餐廳用餐，白天是溫馨的親子餐廳，提供商業午餐或歡樂輕食Buffet吃到飽，晚上則搖身一變，成了時髦的音樂餐廳。我們有意待到晚上欣賞現場的演奏，要了menu來看，原本吃到飽的薯條，到了晚上的單價暴漲到接近自助餐的費用，而且還限量。

一位世界頂尖美國小提琴家約夏·貝爾（Joshua Bell），曾經偽裝成街頭藝人，攜帶一把價值不菲的小提琴，在華盛頓地鐵站演奏，超過1,000名行人匆匆路過，卻僅有少數幾位停下片刻聆聽，最後獲得約32美元的小費。然而就在二天前，他才在波士頓劇院演出，每分鐘報酬就高達1,000美元。

即使是一盤薯條，在不同時間與場合出現，也能呈現出不同的價值，甚至還躍升為跨國速食店《功夫薯條》的廣告主角；即便是世界級大師，若不在適切的場域演出，也將錯過被眾人欣賞的機會。

而在職場上的你，目前身在何處？你的天賦與才能，是否也被視而不見？

所謂「價值」指的是以特定的價格，在特定的時間能滿足客戶特定需求的商品。那麼，什麼情境之下，客戶（老闆）願意付出高價來滿足他的需求？你還是你，在不同的場域，面對不同客群與需求，被認可的價值其實是不能等同視之的。

因此，你若想被看見與重視，需要持續不墜打磨自己的琴藝（專業）與那一把琴（工具），以提升自己的才能、強化使用工具（如AI）的技能，然後找到對的環境，主動塑造「被看見」的舞台。

職場中的「演出場域」包括時機、場合與適當的包裝。若能主動創造有利的曝光機會，並在工作場域中巧妙呈現價值，你的演出就不再是「零星聽眾」的地鐵角落，而是舞台中央被看見的焦點。

也勿自以為只是普通如薯條而已，它可以從平價吃到飽變成高價且限量，也可以成為「薯條三兄弟」般的有名，就算是只有一般的才能，雖不耀眼卻很實用。

當你身處普遍擁有相似技能的群體中，除非你具有頂尖的水準，否則難以被識別出來。相反地，在一個極需要獨特技能的專業場域，而你正好滿足這個缺口時，價值就被放大，成為不可或缺的人才。

機會往往隱藏在你認為不以為然的場域裡，只是欠缺彼此對上眼的連結。若感到懷才不遇，就學學美國演員米爾頓‧柏利（Milton Berle）所說的「如果機會不來敲門，那就自己建一道門」。