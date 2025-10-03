顯而立見／想像力不設限

上次去義大利，原本只是觀光。一開始沒想太多，就是安排了幾個美術館行程，走馬看花那種。結果沒想到，在佛羅倫斯的烏菲茲美術館，感覺滿有啟發的。

這樣的感受不是因為什麼超有名的大畫，而是因為達文西的幾張手稿。

那些草圖看起來亂亂的，筆觸也不是很整齊，可是每一張都畫著一種「還沒被世界接受的東西」。飛行器、機關槍、潛水裝等，很多在當時根本做不出來的玩意，他卻還是畫了下來。

我心裡突然冒出一個想法：他到底是怎麼想到這些的？他畫的不是「現實」，是「還沒發生的現實」

那種感覺很難描述，當你看到一個東西，明明不是現在這世界會有的，但你卻有種直覺：「有一天它會出現。」

我當下有點起雞皮疙瘩。因為我發現，達文西沒有在管「現在能不能做」，他畫的東西根本就是對未來下的註解。

他用手在紙上說：「雖然你們現在覺得不可能，但總有一天會有人懂我在畫什麼。」這種感覺其實滿浪漫的，而且有點像我們現在面對AI。

AI很會做事，但它根本不知道為什麼要做。我一邊逛，一邊在想，現在我們都在用AI。它能幫我們畫圖、寫文案、寫論文、編歌等，你只要丟個指令，它什麼都能做出來。可是，它不知道這些東西到底是為什麼。

它不知道你心裡真正想表達的是什麼，也不知道這東西有沒有「意義」。它只是一直「產出」，但沒有「想要」。

想像力跟這差很多。想像力不是亂想，是有目的的亂想。它是那種「我知道我現在做不到，但我還是要先記下來」的衝動。

所以，你想到什麼，先寫下來再說。

那天我走出美術館，手機打開備忘錄，開始記我想到的一些奇怪點子。有些可能超跳躍，有些我根本不知道幹嘛用，但我學到一件事：記錄本身，就是一種召喚未來的方式。

不要先問「這能不能賺錢」、「我有沒有資源」、「大家會不會笑我」。先想、先寫，等未來自己來讀的時候，可能就會說：「欸，當時我怎麼那麼敢想啊。」

這是達文西教我的：不是不能實現，是時間還沒到。

最後想分享一句我最近很喜歡的話：「對能力不要設限，但對貢獻要保留。」意思大概是說：你要相信自己可以愈來愈強，但不是什麼都要馬上表現出來。有些厲害的點子，是藏起來的。就像達文西，他的手稿不是要證明自己多厲害，而是留給未來的人打開。他沒有急著炫耀，而是默默做、默默想，然後相信世界終究會跟上來。

這趟旅行，本來只是想看畫，結果卻看到了「自己怎麼看未來」。所以，想像力真的是超能力。不要小看你腦子裡突然冒出來的點子，它也許比你想的還要早一步看到未來。