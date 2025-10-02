電信業出擊 搶漫遊商機

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

今年十月迎接中秋、國慶、光復節三個連假，台灣民眾湧現出國潮，中華電信（2412）、台灣大、遠傳搶國際漫遊商機，搶推限時優惠促案， 一站申辦漫遊、旅平險、機場接送等成為熱門新選項。

中華電信網路門市提供15GB 15天的漫遊方案，日本為1,088元、韓國則為888元，赴美國旅遊30GB 30天為928元，每天不到31元。

台灣大宣布，即日起至11月30日推出賞楓季漫遊限時優惠，日本計日型原號漫遊每日只要129元，也有899元的10GB計量型方案，韓國計日型方案則最低每日99元。遠傳宣布，8月已啟動VoLTE國際漫遊，更推出限時優惠，韓國網路吃到飽，每天99元。

漫遊 中華電信

