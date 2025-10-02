台灣大5G 上傳速度提升

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台灣大哥大（3045）昨（2）日宣布，攜手高通、諾基亞，完成全台首例「5G Advanced上行發射切換」技術驗證，上傳速度從200Mbps提升至260Mbps，速度提升三成，5G「上行能效」跨大步，迎向AI、AR／VR與車聯網等高速上網新世代。

台灣大、高通、諾基亞攜手，採用高通Snapdragon 8 Elite Gen 5行動平台，搭配諾基亞AirScale 5G基地台設備，在台灣大3.5GHz TDD（時分雙工）與700MHz FDD（頻分雙工） 5G雙頻段環境下進行利用UL Tx Switching技術，在3.5GHz頻段執行下行時，能智慧切換至700MHz頻段進行上行傳輸，提升頻譜使用效率，加快上傳速度。

台灣大指出，實測顯示，上傳速率由200Mbps躍升至260Mbps，效能提升達30%，優化AI、AR/VR與車聯網等應用的即時上傳體驗，為5G-A應用樹立新標竿。

台灣大技術長揭朝華表示，過去5G發展多著重下行速率，滿足影音串流、雲端遊戲等高頻寬應用。但隨著生成式AI、AR/VR互動、車聯網、雲端備份及工業物聯網等應用快速擴展，高效且穩定的上行連結已成為5G不可或缺的關鍵能力。

揭朝華指出，台灣大率先驗證SA UL Tx Switching技術，依據應用特性與即時網路狀況智慧調配TDD與FDD資源，大幅提升頻寬利用效率，上傳照片、影片、雲端備份或體驗XR應用時，有與下載速度可相比擬的上傳效能，回應AI與XR應用對上行頻寬的挑戰。台灣大說明，用戶對上傳速率的需求與日俱增，如AI眼鏡，需即時上傳大量影像與數據至雲端AI模型分析，若上行頻寬不足，將導致延遲，影響互動品質；車聯網也高度依賴上行效能傳送定位、速度及環境感測資訊，供後端系統或其他車輛即時協同判斷。

5G 台灣大哥大 諾基亞

延伸閱讀

台灣大完成上行發射切換技術驗證 5G上傳速率升30%

英媒：中國正限制在電信網路使用諾基亞及愛立信

台灣大揪伴催動資安服務 攜手精誠旗下智慧資安科技

台灣大強攻智慧移動

相關新聞

長聖完全併購聖展生技 進軍外泌體新藥

上櫃再生醫療龍頭廠長聖昨（2）日召開重大訊息記者會宣布，將以新發行普通股0.333股換取聖展生技1股普通股，總金額約17...

中華電奪數位轉型鼎革獎

中華電信昨（2）日於《哈佛商業評論》「數位轉型鼎革獎」頒獎典禮，榮獲「創新商模轉型獎（大型企業組）楷模獎暨AI應用特別獎...

三地集團總裁涉行賄 遭起訴

身兼南仁湖、北基等上市櫃公司董事長的三地集團總裁鍾嘉村昨（2）日因台南將軍光電案場官商勾結弊案，遭橋頭地檢署依貪汙罪嫌提...

智慧經營／思捷優達-KY 董事長林東和 以小搏大 找到利基

思捷優達-KY董事長林東和是台灣製藥界的傳奇人物，擁有40至50年的生技製藥產業經驗。他曾經是美時董事長，帶領美時從本土...

法眼觀天下／企業經營 正視勞工人權議題

勞工人權議題快速上升為國際關注焦點，已成企業跨境經營的實質門檻與合規底線。日前巨大公司遭美國海關及邊境保衛局（CBP）發...

顯而立見／想像力不設限

上次去義大利，原本只是觀光。一開始沒想太多，就是安排了幾個美術館行程，走馬看花那種。結果沒想到，在佛羅倫斯的烏菲茲美術館...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。