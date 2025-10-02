台灣大5G 上傳速度提升

台灣大哥大（3045）昨（2）日宣布，攜手高通、諾基亞，完成全台首例「5G Advanced上行發射切換」技術驗證，上傳速度從200Mbps提升至260Mbps，速度提升三成，5G「上行能效」跨大步，迎向AI、AR／VR與車聯網等高速上網新世代。

台灣大、高通、諾基亞攜手，採用高通Snapdragon 8 Elite Gen 5行動平台，搭配諾基亞AirScale 5G基地台設備，在台灣大3.5GHz TDD（時分雙工）與700MHz FDD（頻分雙工） 5G雙頻段環境下進行利用UL Tx Switching技術，在3.5GHz頻段執行下行時，能智慧切換至700MHz頻段進行上行傳輸，提升頻譜使用效率，加快上傳速度。

台灣大指出，實測顯示，上傳速率由200Mbps躍升至260Mbps，效能提升達30%，優化AI、AR/VR與車聯網等應用的即時上傳體驗，為5G-A應用樹立新標竿。

台灣大技術長揭朝華表示，過去5G發展多著重下行速率，滿足影音串流、雲端遊戲等高頻寬應用。但隨著生成式AI、AR/VR互動、車聯網、雲端備份及工業物聯網等應用快速擴展，高效且穩定的上行連結已成為5G不可或缺的關鍵能力。

揭朝華指出，台灣大率先驗證SA UL Tx Switching技術，依據應用特性與即時網路狀況智慧調配TDD與FDD資源，大幅提升頻寬利用效率，上傳照片、影片、雲端備份或體驗XR應用時，有與下載速度可相比擬的上傳效能，回應AI與XR應用對上行頻寬的挑戰。台灣大說明，用戶對上傳速率的需求與日俱增，如AI眼鏡，需即時上傳大量影像與數據至雲端AI模型分析，若上行頻寬不足，將導致延遲，影響互動品質；車聯網也高度依賴上行效能傳送定位、速度及環境感測資訊，供後端系統或其他車輛即時協同判斷。