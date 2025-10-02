粉紅 Style！星宇航空第四年響應乳癌防治月 凝聚守護健康正能量

星宇航空（2646）攜手雅詩蘭黛集團，共同推廣粉紅絲帶乳癌防治活動已邁入第四年，從粉紅光渲染機身、推出首架粉紅絲帶彩繪機，到以CGI （Computer-Generated Imagery）影片為飛機繫上絲帶，每一年都用不同方式將粉紅精神傳遞至世界各地。

今年，星宇航空與桃園機場股份有限公司合作，進一步將公益巧思延伸至第二航廈入境行李提領區，並特別規劃驚喜快閃活動，為抵台旅客的行李繫上巨大粉紅絲帶，致贈精美專屬禮品，邀請旅客一同感受粉紅絲帶的溫暖力量。

除此之外，星宇航空空服員以及機場運務員亦將於十月份佩戴粉紅絲帶，持續號召大眾關注乳癌防治，凝聚守護健康的正能量。

繫上粉紅絲帶的行李箱一一在轉盤現身，現場旅客又驚又喜！雅詩蘭黛集團自1992年Evelyn H. Lauder女士以粉紅絲帶作為象徵，宣導乳癌防治，已持續舉辦系列公益活動超過30年，並訂定每年十月份為屬於乳癌防治的粉紅月份。

今年星宇航空特別在旅客行李提領區打造驚喜快閃活動，為抵台旅客的行李繫上巨大粉紅絲帶，帶給旅客粉色驚喜，並邀請旅客憑絲帶兌換印有粉紅絲帶的專屬托特包以及水壺。

星宇航空同時鼓勵旅客將這份粉紅驚喜拍照分享至社群平台，透過網路傳遞粉紅絲帶的正能量。

星宇航空表示，今年為與雅詩蘭黛集團共同響應乳癌防治活動的第四年，十分榮幸能再次參與這項具國際影響力的慈善公益活動。

星宇航空期望每年都能透過不同的創新巧思，持續將「粉紅精神」傳遞至社會角落，喚起社會大眾對乳癌防治議題的關注，共同朝「沒有乳癌的世界」願景邁進。未來，星宇航空也將持續參與多元公益活動，實踐企業的永續責任。