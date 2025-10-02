快訊

苗栗男持刀傷3人 國小女童遭挾持「左胸被刺傷」傷勢嚴重急救中

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

獨／疑10年前在「同家超商」隨機砍人！苗栗男出獄又犯案 行凶後逃回家

粉紅 Style！星宇航空第四年響應乳癌防治月 凝聚守護健康正能量

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空空服員以及機場運務員亦將於十月份佩戴粉紅絲帶，持續號召大眾關注乳癌防治。星宇航空提供
星宇航空空服員以及機場運務員亦將於十月份佩戴粉紅絲帶，持續號召大眾關注乳癌防治。星宇航空提供

星宇航空（2646）攜手雅詩蘭黛集團，共同推廣粉紅絲帶乳癌防治活動已邁入第四年，從粉紅光渲染機身、推出首架粉紅絲帶彩繪機，到以CGI （Computer-Generated Imagery）影片為飛機繫上絲帶，每一年都用不同方式將粉紅精神傳遞至世界各地。

今年，星宇航空與桃園機場股份有限公司合作，進一步將公益巧思延伸至第二航廈入境行李提領區，並特別規劃驚喜快閃活動，為抵台旅客的行李繫上巨大粉紅絲帶，致贈精美專屬禮品，邀請旅客一同感受粉紅絲帶的溫暖力量。

除此之外，星宇航空空服員以及機場運務員亦將於十月份佩戴粉紅絲帶，持續號召大眾關注乳癌防治，凝聚守護健康的正能量。

繫上粉紅絲帶的行李箱一一在轉盤現身，現場旅客又驚又喜！雅詩蘭黛集團自1992年Evelyn H. Lauder女士以粉紅絲帶作為象徵，宣導乳癌防治，已持續舉辦系列公益活動超過30年，並訂定每年十月份為屬於乳癌防治的粉紅月份。

今年星宇航空特別在旅客行李提領區打造驚喜快閃活動，為抵台旅客的行李繫上巨大粉紅絲帶，帶給旅客粉色驚喜，並邀請旅客憑絲帶兌換印有粉紅絲帶的專屬托特包以及水壺。

星宇航空同時鼓勵旅客將這份粉紅驚喜拍照分享至社群平台，透過網路傳遞粉紅絲帶的正能量。

星宇航空表示，今年為與雅詩蘭黛集團共同響應乳癌防治活動的第四年，十分榮幸能再次參與這項具國際影響力的慈善公益活動。

星宇航空期望每年都能透過不同的創新巧思，持續將「粉紅精神」傳遞至社會角落，喚起社會大眾對乳癌防治議題的關注，共同朝「沒有乳癌的世界」願景邁進。未來，星宇航空也將持續參與多元公益活動，實踐企業的永續責任。

乳癌防治月將持續至10月31日，今年星宇航空與桃園國際機場公司以行李轉盤驚喜快閃活動，將乳癌防治精神傳遞給更多旅客，同時，一線同仁亦將於此期間配戴粉紅絲帶，以實際行動支持。

星宇航空第四年響應乳癌防治月，行李轉盤快閃驚喜登場。星宇航空提供
星宇航空第四年響應乳癌防治月，行李轉盤快閃驚喜登場。星宇航空提供
星宇航空邀請旅客兌換專屬托特包以及水壺，傳遞粉紅絲帶的正能量。星宇航空提供
星宇航空邀請旅客兌換專屬托特包以及水壺，傳遞粉紅絲帶的正能量。星宇航空提供
繫上粉紅絲帶的行李箱一一在轉盤現身，現場旅客又驚又喜。星宇航空提供
繫上粉紅絲帶的行李箱一一在轉盤現身，現場旅客又驚又喜。星宇航空提供
今年星宇航空特別規劃驚喜快閃活動，為抵台旅客的行李繫上巨大粉紅絲帶，並致贈精美專屬禮品。星宇航空提供
今年星宇航空特別規劃驚喜快閃活動，為抵台旅客的行李繫上巨大粉紅絲帶，並致贈精美專屬禮品。星宇航空提供

乳癌 星宇航空 桃園機場

延伸閱讀

乳癌名醫周佳正過馬路遭撞身亡 蔣萬安：找出更多示範點

樺加沙颱風影響星宇航空23、24日航班異動

颱風影響 星宇航空明後兩天多個航班異動

星宇首發 Apple Rewards Store 販售主題商品及配件

相關新聞

減碳與營運間找平衡 長榮航：ESG非加分題是必修課

長榮航空在標普全球企業永續評鑑（CSA）中奪下全球最高分，並入選道瓊永續指數（DJSI）新興市場指數成分股，永續長劉嘉文...

台灣9月機車銷量為63670輛 三陽市占43.7%蟬聯龍頭

受民俗月傳統淡季與經濟前景不確定性的影響，台灣9月整體機車市場銷量為63670輛，而三陽以27806輛、43.7%的市占...

顏炳立：房市續冷至年底 估全年交易量27萬棟

展望今年第4季台灣房地產市場，戴德梁行董事總經理顏炳立認為，土地降溫，房價進入緩修格局，預售屋蛋白區冷過蛋黃區，成屋則是...

麥寮養殖無預警斷電大量魚死 業者究責求償台電卻這樣說

雲林麥寮許厝一處養殖區，疑因台電部分配電設施老舊電線脫落斷電，使魚塭的捲氧器停擺，漁民發現趕緊通報台電緊急搶修，但已造成...

房市包裝「泡泡瑪特」 顏炳立：絨毛玩具會增值？送你兩個字

戴德梁行總座顏炳立2日表示，「央行在等房價降，所以我之前就預測第3季不會鬆綁；現在房市回到本位」，「就是蛇、而不是龍」，...

新光三越南西館單日衝5億元 吳東昇、吳昕陽齊助陣

「百貨周年慶風向球」新光三越南西館2日周年慶正式開跑，新光三越董事長吳東昇、副董事長吳昕陽到場喊「旗開得勝」助陣。南西館...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。