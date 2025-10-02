華新：高雄海底電纜廠年底完工 強化綠能供應鏈韌性
電纜及不銹鋼廠華新麗華今天表示，與丹麥國際大廠NKT合作，在高雄小港建置全台唯一的海底電纜生產工廠，預計今年底完工並進入試車階段，接軌政府離岸風電產業規劃進程，強化本地綠能供應鏈韌性。
華新麗華今天舉行年度供應商大會，董事長焦佑倫表示，華新麗華近年積極布局歐洲，也著眼能源產業跨足新市場，在充滿挑戰的國際環境中穩健成長，不僅仰賴供應商的長期支持與共同努力，更重要的是攜手打入產業鏈。
華新說明，積極拓展全球布局，在歐洲與東南亞深化不銹鋼事業版圖，發揮垂直整合綜效，布局高階材料，投入高階應用市場。此外，華新宣布電子採購系統「華新採購網」將於2026年1月上線，提供更安全、便利且透明的交易平台。
