減碳與營運間找平衡 長榮航：ESG非加分題是必修課

長榮航空在標普全球企業永續評鑑（CSA）中奪下全球最高分，並入選道瓊永續指數（DJSI）新興市場指數成分股，永續長劉嘉文表示，從甘蔗渣吸管、鯊魚皮仿生薄膜技術到規劃SAF航班，長榮航以創新融入永續，「ESG已不是加分題，是必修課程。」

2024年，長榮航空在標普全球企業永續評鑑（CSA）中脫穎而出，不僅擊敗全球61家受評航空公司，拿下航空業最高分，更首次入選道瓊永續指數的「新興市場指數」成分股，助陣台灣航空業在國際ESG舞台嶄露頭角。

劉嘉文對中央社記者表示，這項榮譽並非一蹴可幾，2019年起，長榮航便開始籌備永續評鑑，2021年第一次參賽，4年後才突破重圍，奪下第一。

「成功的關鍵不是單一措施，而是完整的推動架構」，他表示，長榮航以董事會層級設立「永續委員會」，執行面則成立跨部門的「企業永續委員會」，並劃分9個工作小組，涵蓋環境、社會與治理三大面向，系統性推動減碳、供應鏈管理與社會責任。

「永續和安全、服務一樣，是長榮航空的3大核心目標」，劉嘉文強調，「ESG對企業而言，不是加分題，已是必修課程。」永續不再是額外的專案，而是融入日常營運的基本準則。

從鯊魚仿生膜到供應鏈競賽 長榮航打造減碳新典範

在此次評鑑中，長榮航在環境面向獲得產業最高分，劉嘉文舉例，長榮航從小處著手，包括將塑膠吸管更換為以甘蔗渣製成的環保吸管，紙杯則使用無淋膜塗層的永續林木紙。

更具突破性的創新，來自於導入新技術，長榮航在一架波音777F貨機外層黏貼由德國漢莎技術公司與化工大廠BASF合作研發的仿生薄膜AeroSHARK，模仿鯊魚皮結構降低飛行阻力，可節省近1%燃油的理論值。

「別小看1%」，劉嘉文說，單趟航程燃油消耗動輒百噸，累積下來的減碳效益極為可觀，未來長榮航計劃將這項技術推廣至全貨機隊。

供應鏈管理也是重要考驗，劉嘉文指出，長榮航針對採購金額占比逾9成的供應商，每年進行永續評比與競賽，對低分業者給予輔導，促進供應鏈共同減碳。

今年5月，長榮航更率先加入國際航空運輸協會（IATA）的「整合型永續計畫」（ISP），成為東亞首家、全球首批參與的航空公司，目標是在2025年10月取得認證，屆時採購流程將導入國際標準。劉嘉文表示，永續不再只是供應商的附帶條件，而是被視為與品質、成本同等重要。

SAF減碳8成關鍵效益 原料不足與高價成瓶頸

在所有減碳策略中，最具影響力的是永續航空燃油（SAF），這種以廢食用油為原料的燃料，經驗證明在全生命週期平均可減碳高達8成，被視為航空業邁向淨零的關鍵。

長榮航自2023年起陸續試航SAF航班，東京羽田—松山航班使用過40%比例混合燃油，仁川—桃園航班達30%，單趟即可減碳1萬4000公斤。

今年，長榮航與台塑石化簽下5年合作備忘錄，自2026年起供應超過2萬噸SAF，預估可減碳至少5萬噸。

劉嘉文透露，目前長榮航在歐洲航點已常態性使用2% SAF，今年美國休士頓與日本大阪航線也將陸續跟進，2025年預計能掌握約1萬噸SAF，但只占總用油量的0.5%，顯示SAF推廣仍面臨瓶頸。

首先是原料不足，劉嘉文說明，台灣1年僅產出十多萬噸廢食用油，其中更有6到7成外銷，即便台塑石化啟動生產，2025年產能也僅5000至6000噸，遠低於需求，為解決問題，國際間採用Book and Claim機制，讓航空公司可在某地添加SAF，但將碳減量效益登記至其他航線，避免燃油運輸造成額外排放。

其次是成本高昂。劉嘉文坦言，目前SAF價格是傳統燃油的3到5倍，航空公司難以長期吸收，若未來須反映在票價上，「必須建立國際性的透明機制，例如類似燃油附加費，市場才會接受，所幸民眾的減碳意識正在逐年提升。」

4大策略並進 長榮航加速淨零轉型

劉嘉文指出，雖然航空業碳排占全球總量僅2.5%，卻因單趟耗油龐大而備受關注，長榮航依循IATA方向，規劃4大減碳策略。

第1，機隊更新。長榮航持續引進高效能機型，787仍在交機，2027年將迎來A350-1000，2029年則有A321neo，新機型可提升約20%燃油效率。

第2，運航效率。透過精準燃油計算、電子化手冊減重、優化航路等方式，進一步降低油耗。

第3，SAF推廣。持續擴大使用比例，並推動在地供應鏈。第4，碳交易機制：參與國際市場，抵銷無法避免的排放。

除飛行作業外，長榮航也著手地面減碳，劉嘉文舉例，導入智慧能源管理系統、更換LED燈具，並逐步提高綠電使用比例，預計2025年可達到10%。

展望未來，劉嘉文坦言，標普永續評鑑的題組每年都有20%至25%變動，意味企業必須持續精進，才能守住難得的榮譽，但他更看重的是企業文化的轉變，即在長榮航，永續不再只是上層指令，已經成為員工自發行動的共識。

「長榮航要以創新成就永續為核心，在減碳與營運間找到平衡。」劉嘉文說，這不僅是外部的評比挑戰，更是長榮航空邁向淨零之路的長遠之道。