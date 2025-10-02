中租持續關懷花蓮災後重建 提供三大災區還款展延方案

中租控股（5871）持續協助花蓮光復鄉等地災民並為災後重建盡一份心力，繼日前響應衛福部「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，捐款新台幣300萬元，隨之啟動關懷受災客戶作為，提供客戶還款協商展延方案，協助度過難關。

中租表示，凡公司設籍或工作地點在花蓮縣三大災區光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉的客戶，如有還款展延之需要，可以立即提出申請，中租會在最短時間內，依客戶的實際經營困難等因素，提供融資還款展延協助方案。

中租控股去年4月3日花蓮發生震災即捐款協助重建，今年在花蓮遭逢樺加沙颱風重創後立刻行動，更以具體行動關懷弱勢與受災家庭，落實企業社會責任與應對危機風險的即時性與誠意。

中租表示，企業社會責任不僅是金錢捐助，還有提供長遠關懷與協助，希望藉由持續性參與，讓社會公益能具有韌性與溫度，陪伴受災社群逐步復原。