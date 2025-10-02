台灣9月機車銷量為63670輛 三陽市占43.7%蟬聯龍頭

受民俗月傳統淡季與經濟前景不確定性的影響，台灣9月整體機車市場銷量為63670輛，而三陽以27806輛、43.7%的市占率連霸龍頭，光陽15955輛、市占率25.1%排名第二，山葉則為11338輛，市占率為17.8%，而電動機車龍頭Gogoro銷售數量2986輛，市占率4.7%。

而累計1~9月，三陽總銷售為234652輛，市占率達44.6%，光陽為138003輛，市占率26.2%，山葉90337輛，市占率17.2%，Gogoro則是20580輛，市占率3.9%，總市場達到525822輛。

三陽表示，9月開學購車旺季，推出加碼優惠活動，國民旗艦機種全新迪爵熱銷，9月銷售達5337台，穩居9月最暢銷機種；水冷機種JETSL+SuperC新車上市熱銷，9月銷售高達3335台的領牌數量，也帶動整體JET系列領牌數5160台；再加上MMBCU持續熱銷1966台，以及運動車款DRG二代、時尚流行的CLBCU、Fiddle車系銷售穩定，讓三陽9月市占達到43.7%，保持銷售冠軍。

電動機車方面，9月銷量則穩定回升，為5581輛，較上月成長31.9%。Gogoro表示，二輪入門超規首選Gogoro EZZY 500上市不到一個月，以5.5 kW全新白牌動力與雙電池配置，搭配多項實用又安心的超規配備，隨即搶下電動機車白牌銷售亞軍，其中白銀色最受消費者喜愛，預計持續帶來銷售動能。

三陽也表示，政府最新修正「貨物稅條例」正式實施，三陽機車率先響應，推出多項購車優惠回饋消費者，如全新迪爵提供「24期0利率分期」、購車補助金10000元，並且支持政府貨物稅補助三陽再加碼2000元回饋，入手更輕鬆；女性新車Fiddle 125與Fiddle DX則祭出購車金7000元與24期0利率，協助女性族群自在入主時尚車款。

此外，三陽更領先業界宣布，凡購買150cc以下並符合貨物稅2000元補助資格之車款，即可享受「現買現退」服務，現場立即折抵，無需等待。三陽機車強調，將持續以貼心方案及實惠優惠，打造更有感的購車體驗。