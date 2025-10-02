新光三越首波周年慶傳捷報 首日業績有望破8億元

新光三越周年慶2日由台北南西店、桃園站前店、嘉義垂楊店和高雄三多店，四店領軍開跑，受惠於多重回饋，加上導入超過200個新櫃／快閃店、新品及備貨量最足等商品力多重助攻下，化妝品、名品、黃金、服飾、家電、3C、超市等各業種買氣持續沸騰，首波四店首日整體業績有望突破8億元，來客數衝破8萬人次。

新光三越表示，在商品表現上，周年慶首日消費者購物仍聚焦在化妝品，精品彩妝買氣持續升溫，銷售成長突破一成，其中以底妝類及唇彩需求最為強勁，高效保養品更是自年初至今持續熱賣。

此外，受到全球金價飆漲帶動，黃金相關商品買氣同步翻倍成長，其中更以Just Gold鎮金店、點睛品等表現最為亮眼。隨著全民出遊風潮與秋冬換季需求的雙重推動下，男女流行服飾、休閒運動等商品買氣持續暢旺，其中更以歐美品牌的設計師服飾最受到消費者青睞，業績成長達雙位數。

值得注意的是，每年周年慶最夯的3C神機－iPhone 17系列手機，首日銷售即突破千台，亦帶動周邊配件同步熱銷成長超過四成。家電在居家裝修需求持續攀升和首七日大家電單筆滿萬送萬點的優惠刺激下，整體業績成長超過5%，首日搶購焦點集中於日韓大家電、大電視、冰箱、洗乾衣機、按摩家電等。