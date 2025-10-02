百萬影視小說大獎曾孵出《八尺門》 信義房屋獨家贊助第五屆賽事
信義房屋長久以來鼓勵社會大眾多多關注台灣這片土地上的多元議題，而鏡文學主辦的「百萬影視小說大獎」成功孵出《八尺門的辯護人》這部台灣原創影視作品，透過戲劇，讓更多人從不同面向認識台灣的多元文化，「第五屆鏡文學百萬影視小說大獎」徵件正式起跑，今年信義房屋也成為獨家贊助企業，以行動力挺創作者。
「鏡文學百萬影視小說大獎」是台灣國內文學獎中，唯一標榜影視小說的獎項，旨在挖掘具有影視化潛力的作品，自2018年創辦以來，已成功挖掘超過上千件投稿作品。第二屆首獎得主唐福睿所創作的《八尺門的辯護人》即是最具代表性的例子，播映後不只觀眾佳評如潮，更橫掃2024第59屆金鐘獎各大獎項。
此次信義房屋獨家冠名贊助「百萬影視小說大獎」，信義房屋副總經理信泓浚表示，「百萬影視小說大獎」舉辦四屆以來，發掘出許多優秀的作家與作品，更促成了傑出影視作品的誕生，帶動社會大眾共同關懷台灣這片土地上的重要議題；例如《八尺門的辯護人》討論到台灣原住民的處境、外籍移工的權益，也包含了死刑存廢與司法正義等重要社會議題，不僅極具故事張力，更成功透過戲劇，讓更多人從不同面向認識台灣的多元文化，這正是「鏡文學百萬影視小說大獎」推動的重要意義之一。
「從原創到圓夢，從文字到感動」，信泓浚強調，信義房屋即將邁入創立45周年，始終關注並支持台灣永續發展。作為不動產業者，信義房屋除了直接服務消費者、幫助客戶完成人生中的家業夢想，也持續透過不同方式，關懷寶島台灣的大小事，希望讓周圍的人與環境，因為信義而變得更好，而透過獨家贊助「鏡文學百萬影視小說大獎」，就是以行動支持台灣文學，幫助有才華的創作者藉由文字的力量，影響更多人關懷這片土地，共同打造永續好生活。
鏡文學也表示，「百萬影視小說大獎」是讓原創故事得以誕生、發芽並進入市場的關鍵平台，將持續挖掘更多元題材，拓展台灣故事的國際市場。今記者會上，唐福睿也首次與《八尺門的辯護人》主角之一雷嘉汭同台，分享小說到影集的轉化經過，以及角色詮釋的幕後故事。
「第五屆鏡文學百萬影視小說大獎」徵件時間為2026年1月1日起至4月30日，首獎新台幣100萬元獎金，評審獎70萬元獎金。詳情可上鏡文學網站查詢（https://www.mirrorfiction.com/）。
