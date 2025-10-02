快訊

台灣旅客出境被海關開箱託運行李 他目睹直呼：日本終於嚴查了

國民黨主席之爭白熱化！挺鄭麗文陣營民調曝 領先郝龍斌近13個百分點

獨／台中5億高中生案...夏男坐牢表現良好 獲選進外役監享返家探親福利

百萬影視小說大獎曾孵出《八尺門》 信義房屋獨家贊助第五屆賽事

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
「第五屆鏡文學百萬影視小說大獎」徵件正式起跑，鏡文學董事長裴偉（左起）、信義房屋副總經理信泓浚、導演唐福睿、作家盧臆雯、演員雷嘉汭同台出席徵件記者會。（圖:信義房屋提供）
「第五屆鏡文學百萬影視小說大獎」徵件正式起跑，鏡文學董事長裴偉（左起）、信義房屋副總經理信泓浚、導演唐福睿、作家盧臆雯、演員雷嘉汭同台出席徵件記者會。（圖:信義房屋提供）

信義房屋長久以來鼓勵社會大眾多多關注台灣這片土地上的多元議題，而鏡文學主辦的「百萬影視小說大獎」成功孵出《八尺門的辯護人》這部台灣原創影視作品，透過戲劇，讓更多人從不同面向認識台灣的多元文化，「第五屆鏡文學百萬影視小說大獎」徵件正式起跑，今年信義房屋也成為獨家贊助企業，以行動力挺創作者。

「鏡文學百萬影視小說大獎」是台灣國內文學獎中，唯一標榜影視小說的獎項，旨在挖掘具有影視化潛力的作品，自2018年創辦以來，已成功挖掘超過上千件投稿作品。第二屆首獎得主唐福睿所創作的《八尺門的辯護人》即是最具代表性的例子，播映後不只觀眾佳評如潮，更橫掃2024第59屆金鐘獎各大獎項。

此次信義房屋獨家冠名贊助「百萬影視小說大獎」，信義房屋副總經理信泓浚表示，「百萬影視小說大獎」舉辦四屆以來，發掘出許多優秀的作家與作品，更促成了傑出影視作品的誕生，帶動社會大眾共同關懷台灣這片土地上的重要議題；例如《八尺門的辯護人》討論到台灣原住民的處境、外籍移工的權益，也包含了死刑存廢與司法正義等重要社會議題，不僅極具故事張力，更成功透過戲劇，讓更多人從不同面向認識台灣的多元文化，這正是「鏡文學百萬影視小說大獎」推動的重要意義之一。

「從原創到圓夢，從文字到感動」，信泓浚強調，信義房屋即將邁入創立45周年，始終關注並支持台灣永續發展。作為不動產業者，信義房屋除了直接服務消費者、幫助客戶完成人生中的家業夢想，也持續透過不同方式，關懷寶島台灣的大小事，希望讓周圍的人與環境，因為信義而變得更好，而透過獨家贊助「鏡文學百萬影視小說大獎」，就是以行動支持台灣文學，幫助有才華的創作者藉由文字的力量，影響更多人關懷這片土地，共同打造永續好生活。

鏡文學也表示，「百萬影視小說大獎」是讓原創故事得以誕生、發芽並進入市場的關鍵平台，將持續挖掘更多元題材，拓展台灣故事的國際市場。今記者會上，唐福睿也首次與《八尺門的辯護人》主角之一雷嘉汭同台，分享小說到影集的轉化經過，以及角色詮釋的幕後故事。

「第五屆鏡文學百萬影視小說大獎」徵件時間為2026年1月1日起至4月30日，首獎新台幣100萬元獎金，評審獎70萬元獎金。詳情可上鏡文學網站查詢（https://www.mirrorfiction.com/）。

信義房屋獨家贊助「鏡文學百萬影視小說大獎」，信義房屋副總經理信泓浚（左二）出席徵件啟動記者會。（圖:信義房屋提供）
信義房屋獨家贊助「鏡文學百萬影視小說大獎」，信義房屋副總經理信泓浚（左二）出席徵件啟動記者會。（圖:信義房屋提供）

信義房屋

延伸閱讀

金馬影帝莫子儀領軍！「嫌疑犯Ｘ的獻身」舞台劇十二月台北重磅首演

從K-pop到好萊塢！Lisa「官宣簽約WME」 打開演員生涯新篇章 與賽琳娜成同事

阿公深藏55年的4部情色片：《美的秘聞》《孫田水》《情婦》《蕉園男女》黃色笑料香豔刺激

從日常到銀幕 跟著金獎影視場景遊新北

相關新聞

顏炳立：房市續冷至年底 估全年交易量27萬棟

展望今年第4季台灣房地產市場，戴德梁行董事總經理顏炳立認為，土地降溫，房價進入緩修格局，預售屋蛋白區冷過蛋黃區，成屋則是...

麥寮養殖無預警斷電大量魚死 業者究責求償台電卻這樣說

雲林麥寮許厝一處養殖區，疑因台電部分配電設施老舊電線脫落斷電，使魚塭的捲氧器停擺，漁民發現趕緊通報台電緊急搶修，但已造成...

房市包裝「泡泡瑪特」 顏炳立：絨毛玩具會增值？送你兩個字

戴德梁行總座顏炳立2日表示，「央行在等房價降，所以我之前就預測第3季不會鬆綁；現在房市回到本位」，「就是蛇、而不是龍」，...

新光三越南西館單日衝5億元 吳東昇、吳昕陽齊助陣

「百貨周年慶風向球」新光三越南西館2日周年慶正式開跑，新光三越董事長吳東昇、副董事長吳昕陽到場喊「旗開得勝」助陣。南西館...

六福啟動「國際犀牛外交計畫」 創台灣史上最大近危動物輸出典範

六福旅遊集團總裁賴振融昨宣布啟動「國際犀牛外交計畫」，將多年來在犀牛繁育與保育上的國際級成果分享全球。他表示，計畫將聚焦...

整合8縣市觀光產業鏈 臺灣中區觀光圈聯盟協會正式成立

臺灣觀光發展邁入新里程碑！全臺首個跨區域的觀光組織-「臺灣中區觀光圈聯盟協會」，今(2)日盛大舉行成立大會。協會集結了中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。