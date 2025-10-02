越南和發高爐11月新價開平盤 中鋼認為10月行情有韌性

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

鋼市乍暖還寒，越南和發高爐廠連續二個月漲盤後，最新11月熱軋新價持平，漲勢叫停凸顯鋼鐵產銷需要進一步沈澱，但整體後市穩中偏正向，中鋼（2002）專家認為10月行情有望震盪中表現韌性。

上市鋼廠主管說，中國大陸鋼市進到十一國慶長假期，節前大陸鋼價由強轉弱運行，熱軋CFR已經跌破每公噸500美元，引發亞洲鋼市注目，觀望的氣氛轉強。

前波越南和發高爐廠9月、10月盤價每公噸分別漲15美元、11美元，當前越南煉鋼廠可以跟進大陸的跌勢，但和發鋼廠新價平盤、每公噸維持CFR約528美元，表現出對後市存有期待的心理。

主因在於越南政府針對中國大陸進口的部分熱軋鋼捲展開反傾銷與反規避調查，預期進口料將因此受限，對越南鋼市產生支撐效果，後市觀察重點將落在越南台塑河靜的價格策略是否跟進平盤。

中鋼專家說，時序進到第4季，10月鋼市有機會呈現震盪偏強格局，期待局勢往好的方向推進。

