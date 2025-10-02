中鋼蟬聯《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎

因應全球產業環境變化及面對2050碳中和艱鉅挑戰，中鋼（2002）以「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」為企業願景，全力展開「兩軸三轉」推動工作，並以數位轉型驅動低碳轉型，分別在營運、生產及設備等3大領域大量導入AI。中鋼繼2024年榮獲第四屆《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎後，2025年再度展現創新能量，以「煉鐵燒結智慧再造」專案榮獲第五屆鼎革獎，蟬聯「智造升級轉型獎首獎」及「ESG特別獎」雙項殊榮，由總經理陳守道代表公司接受SAP全球副總裁暨台灣總經理陳志惟頒獎。

中鋼與日本JFE、日本製鐵、韓國POSCO等全球先進鋼廠相同，皆採取高爐煉鐵及轉爐煉鋼的一貫作業鋼廠，為維持高爐內原料的流動性及透氣性，鐵礦砂須先在燒結工場製成具透氣孔洞且粒度大小均勻的塊狀燒結礦，才能投入高爐生產鐵水。燒結礦的產出品質除了受到原料下料量、水分比例、布料高度、點火爐溫度、風箱負壓及燒結機移動機速等因素動態交互影響外，燒結工場另設置一座每小時抽風量高達112萬標準立方米的巨型抽風機，被現場人員稱為「大風車」，其功能不僅將燒結煙氣抽出進入脫硫、脫硝設備，使排出煙氣符合環保標準，更能讓燒結機上的燒結礦均勻受熱，可說是燒結製程最為核心的重要設備。

中鋼「煉鐵燒結智慧再造」專案主要聚焦在「原料化性控制」、「燒結機速控制」、「燒結煙氣排放」及「核心設備穩定」等四大面向導入AI技術。首先，中鋼利用中子射線自動監測儀即時量測投入原料的化學特性，並透過自動控制系統修正原料配比，檢驗時間由過去5小時縮短至15分鐘，大幅提升製程效率；另外，中鋼透過AI演算法精準調控燒結機速，有效提高燒結礦生產良率約4%。接著，中鋼成功開發出燒結煙氣排放智慧模型，不僅可預測煙氣排放量，同時也提供脫硫、脫硝的最佳操作條件，每年預估約節省115萬度用電及1.3萬度用水；最後，中鋼使用大數據及數位雙生模型預先診斷「大風車」運轉狀況，並採取事前規劃設備維護，避免設備臨時出現異況而導致停機影響生產。

中鋼利用物聯網、巨量資料、人工智慧等先進數位科技，成功完成的「煉鐵燒結智慧再造」專案，不僅讓燒結製程更穩定、安全及節能，創造每年減碳約4.6萬公噸及降本約8,400萬元的效益，也將現場資深操作員的經驗轉成數據模型，讓中鋼新世代工程師與智慧系統的人機協作成為日常，因此深獲肯定蟬聯《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎。中鋼在專案執行過程培養出15位跨域數位人才，所開發的智慧系統不但平行展開至廠區其他工場，也推廣至集團子公司試行，相關技術更已取得發明專利，具備跨產業應用潛力，適用於包括水泥、玻璃、陶瓷等產業的生產製程，為台灣產業節能減碳貢獻心力。