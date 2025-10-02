鴻華擴再生能源 2030拚台灣據點綠電使用逾5成

鴻海和裕隆合資的鴻華先進積極布局淨零減排，規劃擴大使用太陽能等再生能源，目標2030年台灣營運據點綠電使用占比超過50%，2030年所有辦公室據點達到淨零目標，2050年所有營運據點淨零。

為達到淨零目標，鴻華在永續報告書規劃短期進程，2028年先讓所有營運據點較2023基準年排放減少40%，2028年台灣營運據點綠電使用較基準年占比超過30%。

在擴大再生能源使用，鴻華表示，已於新北市新店寶高辦公室頂樓建置太陽能發電系統，規劃未來新建廠房屋頂布局太陽能，提升再生能源使用，降低長期能源成本與碳排風險。

展望高雄橋頭廠進展，鴻華表示，預計今年底完工，後續規劃取得綠建築標章認證，並導入能源管理系統。

針對能源資源管理，鴻華指出，持續使用節電與節水設備、開發效率優化系統，並在新設營運據點建置儲能設備，規劃導入ISO 50001能源管理系統，提升能資訊分配效率，減少資源閒置時間和資源的過度使用。

對於海外市場布局，鴻華指出，持續拓展海外第二市場版圖，積極爭取北美訂單及進軍日本市場，考量泰國、印尼等東南亞市場，將擴大營運規模與國際能見度。