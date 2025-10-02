遠東新：永續不會走回頭路 全方位發展環保回收

美國對等關稅墊高企業成本，遠東新長纖事業部副總經理黃全億認為，永續趨勢不會走回頭路，遠東新兵分多路，包括合作建置保特瓶回收機，以及發展電子廢棄物回收（e2cycle）、循環制服解決方案等，全方位發展環保回收。

遠東新今天舉行台北紡織展（TITAS）展前記者會，面對美國總統川普質疑氣候變遷議題是綠色詐騙，以及對等關稅墊高企業成本，皆被認為不利永續發展。

黃全億認為，永續是大勢所趨，許多國家或國際指標企業，都已設定永續發展路徑或目標；面對這波逆風，頂多只是慢一點，但不可能走回頭路，遠東新將持續在永續環保回收材料方面的投入。

遠東新今天表示，自2022年開始與統一超商合作，在7-ELEVEN門市推出寶特瓶循環經濟資源回收機，至今已安裝超過250台回收機。遠東新宣布，與台灣智能回收機品牌iTrash合作，配合台北市政府和新北市政府，進一步深入鄰里公園、社區住宅和大眾運輸系統，目標2026年設置100台回收機，擴大回收生態圈的布建。

遠東新去年宣布與明基材料攜手推出「e2cycle」PET回收技術，把廢棄物回收的範圍從保特瓶擴大到電子廢棄物。黃全億表示，經過1年練兵，e2cycle今年已進入商業化，獲得美系服飾大廠採用。

遠東新也發展終極的「衣to衣」回收，與旗下子公司全家福合作推出「循環制服解決」方案。全家福副總經理許維純指出，全球每年產生9000萬噸的紡織廢棄物，沒有好好回收再利用，主因是衣物的複合材質不好處理，以及回收管道不容易標準化。

全家福承接許多企業團體或政府機關的制服供應，在衣物材質與回收管道方面比較容易標準化，透過與遠東新合作，推出「T2T（Textile-to-Textile）循環制服解決方案」，讓制服從穿著、回收、分解到再生形成完整閉環，不僅保有高端質感與專業形象，更幫助企業同時解決制服汰換廢棄與永續採購兩大痛點，落實ESG與零廢棄承諾。