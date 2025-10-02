快訊

台灣旅客出境被海關開箱託運行李 他目睹直呼：日本終於嚴查了

國民黨主席之爭白熱化！挺鄭麗文陣營民調曝 領先郝龍斌近13個百分點

獨／台中5億高中生案...夏男坐牢表現良好 獲選進外役監享返家探親福利

遠東新：永續不會走回頭路 全方位發展環保回收

中央社／ 台北2日電

美國對等關稅墊高企業成本，遠東新長纖事業部副總經理黃全億認為，永續趨勢不會走回頭路，遠東新兵分多路，包括合作建置保特瓶回收機，以及發展電子廢棄物回收（e2cycle）、循環制服解決方案等，全方位發展環保回收。

遠東新今天舉行台北紡織展（TITAS）展前記者會，面對美國總統川普質疑氣候變遷議題是綠色詐騙，以及對等關稅墊高企業成本，皆被認為不利永續發展。

黃全億認為，永續是大勢所趨，許多國家或國際指標企業，都已設定永續發展路徑或目標；面對這波逆風，頂多只是慢一點，但不可能走回頭路，遠東新將持續在永續環保回收材料方面的投入。

遠東新今天表示，自2022年開始與統一超商合作，在7-ELEVEN門市推出寶特瓶循環經濟資源回收機，至今已安裝超過250台回收機。遠東新宣布，與台灣智能回收機品牌iTrash合作，配合台北市政府和新北市政府，進一步深入鄰里公園、社區住宅和大眾運輸系統，目標2026年設置100台回收機，擴大回收生態圈的布建。

遠東新去年宣布與明基材料攜手推出「e2cycle」PET回收技術，把廢棄物回收的範圍從保特瓶擴大到電子廢棄物。黃全億表示，經過1年練兵，e2cycle今年已進入商業化，獲得美系服飾大廠採用。

遠東新也發展終極的「衣to衣」回收，與旗下子公司全家福合作推出「循環制服解決」方案。全家福副總經理許維純指出，全球每年產生9000萬噸的紡織廢棄物，沒有好好回收再利用，主因是衣物的複合材質不好處理，以及回收管道不容易標準化。

全家福承接許多企業團體或政府機關的制服供應，在衣物材質與回收管道方面比較容易標準化，透過與遠東新合作，推出「T2T（Textile-to-Textile）循環制服解決方案」，讓制服從穿著、回收、分解到再生形成完整閉環，不僅保有高端質感與專業形象，更幫助企業同時解決制服汰換廢棄與永續採購兩大痛點，落實ESG與零廢棄承諾。

遠東新 制服 廢棄物

延伸閱讀

爭取有利關稅與投資 鄭麗君提「台灣模式」

寶山鄉回填廢棄物...不法獲利1.5億 無良父子4人全判刑

歐盟喊鋼鐵關稅50%

台美關稅衝擊！ 中市117家廠商放無薪假、半個月增18家

相關新聞

顏炳立：房市續冷至年底 估全年交易量27萬棟

展望今年第4季台灣房地產市場，戴德梁行董事總經理顏炳立認為，土地降溫，房價進入緩修格局，預售屋蛋白區冷過蛋黃區，成屋則是...

麥寮養殖無預警斷電大量魚死 業者究責求償台電卻這樣說

雲林麥寮許厝一處養殖區，疑因台電部分配電設施老舊電線脫落斷電，使魚塭的捲氧器停擺，漁民發現趕緊通報台電緊急搶修，但已造成...

房市包裝「泡泡瑪特」 顏炳立：絨毛玩具會增值？送你兩個字

戴德梁行總座顏炳立2日表示，「央行在等房價降，所以我之前就預測第3季不會鬆綁；現在房市回到本位」，「就是蛇、而不是龍」，...

新光三越南西館單日衝5億元 吳東昇、吳昕陽齊助陣

「百貨周年慶風向球」新光三越南西館2日周年慶正式開跑，新光三越董事長吳東昇、副董事長吳昕陽到場喊「旗開得勝」助陣。南西館...

六福啟動「國際犀牛外交計畫」 創台灣史上最大近危動物輸出典範

六福旅遊集團總裁賴振融昨宣布啟動「國際犀牛外交計畫」，將多年來在犀牛繁育與保育上的國際級成果分享全球。他表示，計畫將聚焦...

整合8縣市觀光產業鏈 臺灣中區觀光圈聯盟協會正式成立

臺灣觀光發展邁入新里程碑！全臺首個跨區域的觀光組織-「臺灣中區觀光圈聯盟協會」，今(2)日盛大舉行成立大會。協會集結了中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。