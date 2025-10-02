歡慶代幣發行七周年 MaiCoin 集團：完成指定任務抽 iPhone17 Pro MAX

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
MaiCoin集團旗下MAX數位資產交易所發行的功能性平台代幣MAX Token邁入第七周年，即日起至10月31日，用戶只要參加指定任務就有機會抽中iPhone 17 Pro MAX等大獎。圖／MaiCoin 提供
MaiCoin集團旗下MAX數位資產交易所發行的功能性平台代幣MAX Token邁入第七周年，即日起至10月31日，用戶只要參加指定任務就有機會抽中iPhone 17 Pro MAX等大獎。圖／MaiCoin 提供

MaiCoin集團旗下MAX數位資產交易所發行的功能性平台代幣MAX Token邁入第七周年，即日起至10月31日，MAX Token七周年慶祝活動於MaiCoin數位資產交易平台與MAX數位資產交易所同步開跑，用戶只要參加指定任務即可參加抽獎活動，有機會獲得最新iPhone 17 Pro MAX 、泰國雙人來回機票或29吋行李箱，另外再各抽7名幸運兒送出77顆MAX Token及VIP 3資格一個月，社群更有加碼活動，邀請用戶共襄盛舉歡慶MAX Token七周年！

MAX Token是MAX數位資產交易所的平台功能性代幣，作為平台獎勵機制的核心，用於強化用戶忠誠度並激勵交易活動，用戶使用MAX Token支付交易手續費可享有優惠，平台每日也會將部分的平台交易總手續費收入於市場上轉換為MAX Token，並於次日空投給平台內持有者，持有者若選擇鎖倉MAX Token，不但可根據鎖倉時間加權獲取更高的獎勵分配權重、還可享受推薦返佣獎勵，並依交易量提升VIP等級。

為歡慶MAX Token七周年，MAX交易所與MaiCoin平台聯手推出跨平台任務，即日起至10月31日，用戶於MAX交易所完成鎖倉或交易指定任務，即可抽限額1名的iPhone 17 Pro MAX，另外再加碼各抽7名幸運兒送出77顆MAX Token及VIP 3資格一個月；MaiCoin買賣平台同步推出歡慶活動，只要交易任一筆MAX Token即可參加抽獎活動，有機會獲得限量各1名的泰國雙人來回機票或29吋行李箱，再抽7名幸運用戶送出77顆MAX Token，另外參加指定社群活動、分享自己在MaiCoin／MAX的最早一單交易，就可參與加碼抽獎活動。

平台 機票 社群

