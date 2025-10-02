快訊

輝達進駐T17、18面臨破局？知情人士：北市仍有「2塊地」可參考

中度磁暴來了！下午2時起12小時 氣象署示警無線電通訊等恐短暫中斷

整理包／中秋節全台烤肉！各縣市限時開烤區總覽 誤踩禁地最高罰百萬

顏炳立：房市續冷至年底 估全年交易量27萬棟

中央社／ 台北2日電
房市示意圖。聯合報系資料照片／記者朱曼寧攝影
房市示意圖。聯合報系資料照片／記者朱曼寧攝影

展望今年第4季台灣房地產市場，戴德梁行董事總經理顏炳立認為，土地降溫，房價進入緩修格局，預售屋蛋白區冷過蛋黃區，成屋則是「打龍成蛇」，量再縮、買氣降；房市短期來看，預期還是「死死昏昏去」，房市將續冷至今年底。

戴德梁行今天舉行第3季房市概況及第4季展望記者會。戴德梁行指出，金融政策持續衝擊房市表現，今年前8個月建物買賣移轉棟數僅約17.5萬棟，較去年同期減少27.59%，與2017年同期極為相近。2017年買賣移轉棟數為26.6萬棟，觀察目前政策趨勢，估今年全年買賣移轉棟數將落在27萬棟。

顏炳立表示，限貸令使資金鏈斷裂，預售屋在蛋白區全倒，成屋價量也持續下滑。他強調，投資買盤已是惡夢，來自銀行資金與新青安的炒作買氣已結束。

展望第4季，他預估，房市將延續量縮、價緩修，市場缺乏激情，價格不會回跌至2年前。他也提醒，雖有部分自用買盤支撐，但「不對盤」的高總價產品，難獲青睞，投資買盤則已悄然告別。

戴德梁行分析，不同於以往不動產市場與經濟景氣的正相關，台灣今年第2季GDP成長率達8%，台股指數近期攻上26000點、明年人均GDP將突破4萬美元大關，民間仍具備投資動能。從數據看，房市交易量急縮，但房價未見明顯跌幅，顯示投資需求是因政策壓抑而暫停。

