麥寮養殖無預警斷電大量魚死 業者究責求償台電卻這樣說

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣麥寮鄉一處魚塭因電桿斷裂脫落，無預警斷電，造成大量魚隻死亡慘重，魚屍遍布魚塭，慘不忍睹。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣麥寮鄉一處魚塭因電桿斷裂脫落，無預警斷電，造成大量魚隻死亡慘重，魚屍遍布魚塭，慘不忍睹。記者蔡維斌／翻攝

雲林麥寮許厝一處養殖區，疑因台電部分配電設施老舊電線脫落斷電，使魚塭的捲氧器停擺，漁民發現趕緊通報台電緊急搶修，但已造成所養魚類大量死亡，養殖業者叫苦，指原本這幾天就要採收運銷的魚「一夕間去了了！」，估計損失逾200萬元，將不排除向台電求償。

麥寮鄉施姓漁民指出，他在麥寮許寮寮段的兩處魚塭，養殖草魚、台灣鯛、烏鰡、大頭鰱和草蝦等魚蝦，昨天上午6點多，他到魚塭巡池，發現水車停止都沒在動，覺得有異，怎會無預警停電

他心裡納悶也覺得奇怪，到附近電桿查看，才發現是電線脫落斷電，造成魚塭水車無法運轉，緊急通報台電來搶修，但因停電超過12小時，魚缺氧太久，兩天來魚蝦陸續浮出水面死亡，整個魚塭魚屍遍布，慘不忍睹，業者忍痛打撈死魚。

他說，魚塭共放養約4萬尾各種魚類，預計下周就要收成出貨，如今一夕間全泡湯，損失超過兩百萬元以上，欲哭無淚，台電無預警斷電，雖是電線脫落，但也非意外。

業者進一步表示，養殖區的電桿設施老舊，向台電反應也曾派員來看過，但拖延至今2、3年都沒有改善，現在出事了，損失要漁民自己買單嗎？台電實難辭其咎，由於周邊還有斷裂的電桿未修，東北季風季將屆，也希望台電能盡快全面更新，避免再發生脫落事故。

台電雲林區處指出，昨天上午9點52分接獲用戶通報，派員前往處理，因現場為養殖漁業道路狹小工程車無法到達，影響搶修進度，在中午12點左右復電。對於部分配電設備因鹽塵害腐蝕嚴重，該處已設計改善，預計本月14日停電全面施工。

至於業者求償，台電也表示，電業基於發、供電設備特性及運轉維護的限制，無法保證永不停電，用戶對用於不能中斷的用電場所或設備，應視個別需要自備適當的發電機或不停電電源裝置等等，以作為應急備用電源，確保個人權益。

雲林縣麥寮鄉一處魚塭因電桿斷裂脫落，無預警斷電，造成大量魚隻死亡慘重，業者忙著打撈魚屍，心在淌血。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣麥寮鄉一處魚塭因電桿斷裂脫落，無預警斷電，造成大量魚隻死亡慘重，業者忙著打撈魚屍，心在淌血。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣麥寮鄉一處魚塭因電桿斷裂脫落，無預警斷電，造成大量魚隻死亡慘重，魚屍遍布魚塭，慘不忍睹。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣麥寮鄉一處魚塭因電桿斷裂脫落，無預警斷電，造成大量魚隻死亡慘重，魚屍遍布魚塭，慘不忍睹。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣麥寮鄉一處魚塭因電桿斷裂脫落，無預警斷電，造成大量魚隻死亡慘重，業者忙著打撈魚屍，心在淌血。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣麥寮鄉一處魚塭因電桿斷裂脫落，無預警斷電，造成大量魚隻死亡慘重，業者忙著打撈魚屍，心在淌血。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣麥寮鄉一處魚塭因電桿斷裂脫落，無預警斷電，造成大量魚隻死亡慘重，業者忙著打撈魚屍，心在淌血。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣麥寮鄉一處魚塭因電桿斷裂脫落，無預警斷電，造成大量魚隻死亡慘重，業者忙著打撈魚屍，心在淌血。記者蔡維斌／翻攝

