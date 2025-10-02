泓德能源推動文化永續 支持金鐘入圍節目與多項藝文行動

泓德能源今日宣布，公司持續以永續企業為使命，不僅深耕能源轉型與環境保護，也投入文化推廣與社會參與。今年支持多項藝文計畫，包含金鐘獎入圍兒童節目《節氣x六感實驗室》、公視與NHK合製紀錄片《神木之森：阿里山森林鐵道紀行》東京電影院放映會、美力台灣3D協會系列行動以及鼓魯擊世界打擊樂團計畫等，透過具體行動實踐ESG社會面責任，擴大文化與教育的永續影響力。

《節氣x六感實驗室》榮獲本屆金鐘獎兒童節目獎與節目聲音設計獎雙料入圍，節目透過六感體驗結合藝術與生態教育，帶領孩子以感官探索24節氣，內容涵蓋「節氣餐桌」、「大自然舞台」、「動畫時光機」與「秘密基地」等單元，強調生活經驗與自然循環的連結。泓德能源挹注節目製作，延伸自身長期於校園推廣的能源教育脈絡，深化文化與自然共生的教育內涵。

在國際文化交流方面，泓德能源響應由台灣公共電視與日本放送協會（NHK）合作製作的紀錄片《神木之森：阿里山森林鐵道紀行》，並支持其於東京舉辦的特別放映會。該片以8K超高畫質記錄阿里山森林鐵道沿線風光與百年人文故事，展現台日公共媒體跨語言、跨地域的合作成果，成為文化保存與歷史記憶傳承的重要影像資產。

在長期合作面向，泓德能源自2021年起支持曲全立導演創辦的美力台灣3D協會，涵蓋「3D電影車偏鄉巡演計畫」、「台灣超人拍攝計畫」與《台灣超人AR數位親子繪本》等多項行動，至今累計投入金額已近2,000萬元，2023年更因此獲文化部「文馨獎銀獎」與「文化永續發展獎」肯定。