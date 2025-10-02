訊聯雙喜臨門！人源外泌體獲衛福部化粧品許可 大舉擴張海外醫美市場

訊聯生技（1784）外泌體布局再傳捷報，2日宣布人體臍帶間質幹細胞外泌體正式獲衛福部核准，可做為化妝品成分，為全台第一同時獲衛福部人源外泌體、國際INCI Name認證並取得東南亞及中南美洲妝品銷售許可的上市櫃公司。訊聯正加速申辦自由銷售證明（CFS）大舉擴張海外醫美市場版圖，為集團長期營運注入強勁動能。

訊聯董事長蔡政憲表示，訊聯歷經衛福部嚴謹審查，包括製備過程、檢驗報告、安定性試驗、安全性試驗等層層把關，終於取得許可，代表品質、安全性和穩定性皆獲肯定。也為訊聯Exosome Foundry（外泌體全球智慧研發與製造）的醫師與企業客戶，提供差異化競爭優勢，助台灣「外泌體國家隊」擴大叩關國際，攻千億醫美市場。

間質幹細胞（MSC）以修復細胞或組織的能力，成為國際間重視的再生醫學材料，訊聯集團以26年研發實力，在短短兩年內即取得六項間質幹細胞外泌體發明專利，旗下訊聯細胞智藥（7808）與智慧研發團隊，結合AI模擬設計外泌體組合物，成功找到IGF-I類胰島生長因子與外泌體結合的最佳配方。其中，發明專利I897701號「用於製備皮膚照護產品可促進真皮纖維母細胞增生，進而促進膠原蛋白生成」，膠原蛋白表現提升可達11倍！臨床應用無論是雷射術後短期修復，或因光照、睡眠不足與壓力造成的肌膚負擔，定期塗抹可減緩細胞凋亡並延緩老化。

另一項專利I869262號，範圍包括製備促進傷口癒合的藥物、敏感性肌膚、減緩發炎性疾病組合物，實驗顯示可降低發炎反應達七成。

訊聯表示，全球美國、加拿大、日本、韓國及澳洲已有條件開放人類來源的外泌體，做為化妝品原料，衛福部去年3月21日公布人類來源外泌體可經個案審查、開放入化妝品成分。法人認為，訊聯人源間質幹細胞繼取得國際INCI Name認證後，再獲主管機關許可，不僅掌握國際入場券，更具備「產業先行者」優勢，也將帶動Exosome Foundry醫師及企業客戶，在短時間內實現外泌體妝品化的需求，成為全球醫美巨頭鎖定的關鍵合作夥伴。