房市包裝「泡泡瑪特」 顏炳立：絨毛玩具會增值？送你兩個字

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
戴德梁行總座顏炳立2日認為，「只要資金限縮不鬆綁，市場遊戲就是結束了，不管是今年或是明年都一樣」，今年房市代表歌就是「最後的火車站」，一句話，今年房市「整年冷清清」，北中南市場就是「死死昏昏去」、一直「昏迷到年底」。陳美玲/攝影
戴德梁行總座顏炳立2日認為，「只要資金限縮不鬆綁，市場遊戲就是結束了，不管是今年或是明年都一樣」，今年房市代表歌就是「最後的火車站」，一句話，今年房市「整年冷清清」，北中南市場就是「死死昏昏去」、一直「昏迷到年底」。陳美玲/攝影

戴德梁行總座顏炳立2日表示，「央行在等房價降，所以我之前就預測第3季不會鬆綁；現在房市回到本位」，「就是蛇、而不是龍」，認為「只要資金限縮不鬆綁，市場遊戲就是結束了，不管是今年或是明年都一樣」，今年房市代表歌就是「最後的火車站」，一句話，今年房市「整年冷清清」，北中南市場就是「死死昏昏去」、一直「昏迷到年底」。

至於市場都在期待「房價會不會大幅降價」，顏炳立強調，「不會」，因為沒有地了，而且科技業是賺錢的，2025年第4季預售市場，就是總價不變，每坪成交價不再創新高，就是「量縮、價修正、促銷等市」；至於成屋市場，整體房價不會跌破兩年前的成交價，就是「量縮、價修正」。

顏炳立表示，2024年房市買氣，主要來自銀行資金與政策利息補貼，不是真買氣、是炒作，目的是賺錢，非製造成交量；他認為，新青安優惠房貸是好的、對的政策，但因為沒有設定門檻、條件，讓投資、投機的人跑進去，而適用心青安的首購自用買方，因為動作較慢，注意到政策時，出手買房已經慢了。

顏炳立指出，「第3季到第4季房市，預售市場的一場秀」，市場從賣方定價轉為買方選價，當前買賣雙方皆處於六個字：「自我感覺良好」；買方縮手、賣方惜售，只有等待價跌的自用接盤者，仲介淪為阿湯哥，要達成不可能的任務。

他認為，房市目前仍處於Lululemon產品賣LV價，就是包裝成泡泡瑪特，用貴婦名人包裝行銷，以收藏增值包裝炒作事實，「絨毛玩具會增值？」，就是兩個字「再見」。

房市 顏炳立 泡泡瑪特

