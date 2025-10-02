新光三越南西館單日衝5億元 吳東昇、吳昕陽齊助陣

「百貨周年慶風向球」新光三越南西館2日周年慶正式開跑，新光三越董事長吳東昇、副董事長吳昕陽到場喊「旗開得勝」助陣。南西館首日業績拚5億元，年增0.5%，南西館周年慶檔期目標業績衝20.8億元，成長1%。

吳東昇表示，最近台南小北門店開幕、台中店復業，走過了新的歷程、也是一個新的開始，現在正值周年慶，之後還有全新的men’s館開幕，新光三越會有很多精彩的東西出來。

吳昕陽表示，期待政府普發現金一萬元，為周年慶注入一股強心劑。

提到周年慶的購物清單，吳東昇笑說，已經鎖定好3C產品，想要補貨最新的蘋果耳機，雖然舊的也好用，但新的功用多，就算公務繁忙也可以使用。

新光三越表示，今年網路發酵的程度較高，民眾在線上預購的筆數增加，再加上周慶首日在平日，使得現場排隊人流較少，但仍有信心來店數能再衝高。

新光三越表示，最看好化妝品、家用業種，以目前預購狀況來看，都有兩位數成長。

新光三越周年慶期間推出最強回饋，搭配銀行加碼優惠與分店專屬回饋，南西店於10月2日至10月19日，會員憑50點即可參加抽iPhone 17。

此外，首日推出家電消費滿萬元即可回饋1萬點活動，相當於10%點數回饋。