六福啟動「國際犀牛外交計畫」 創台灣史上最大近危動物輸出典範

六福旅遊集團總裁賴振融昨宣布啟動「國際犀牛外交計畫」，將多年來在犀牛繁育與保育上的國際級成果分享全球。他表示，計畫將聚焦三大方向，包括推動跨國交流以拓展基因庫、透過專業人才互訪強化醫療照護量能，以及優化展場並提升動保知識，確保犀牛在人工環境中也能擁有接近原棲地的生活品質。

根據國際犀牛基金會最新統計，2024年全球犀牛數量較前一年再減少1,290隻，其中南方白犀牛單年降幅超過11%，是所有亞種中衰退最嚴重的一群。六福旅遊集團多年來積極投入瀕危動物保育與國際合作，其犀牛繁育成果不僅居全台之冠，更在國際間具高度指標性，盼透過此次行動擴大影響力，為全球犀牛保育尋找更多解方。

賴振融指出，大型野生動物的醫療與保育需要高度專業與經驗，六福集團旗下六福野生動物園，是全球少數同時具備犀牛繁育、醫療與輸出專業的動物園，更是國內唯一具犀牛輸出實績的園區。近年六福旅遊集團積極舉辦國際動物保育工作坊，並參與國際組織、推動跨國交流，不僅日本、韓國，甚至印尼及歐美各國皆表達合作意願。未來將透過跨國保育計畫，逐步建構全球犀牛保育網絡，共同守護犀牛生存。

2025年7月與韓國最大主題樂園「愛寶樂園（EverLand）」簽署瀕危物種跨國保育合作備忘錄後，雙方再度邁出關鍵一步，正式締結姊妹園，由六福野生動物園總經理葉忠岳與愛寶動物園園長鄭東熙共同簽署友好交流協定，並宣布共同啟動「國際犀牛外交計畫」。預計明年底將有犀牛赴韓，攜手推動全球犀牛基因多樣化，樹立國際動物交流、醫療照護與專業培育的新典範。

與2021年遠赴日本的6歲母犀牛「艾瑪」不同，此次六福野生動物園預計輸出正值適齡繁殖期的犀牛，希望能在韓國早日傳出喜訊。此次輸出無論在數量、體型或體重上，規模皆為史上最大，對雙方團隊而言都是一大挑戰。為此，愛寶樂園已於今年九月派出獸醫與動物保育專業團隊來台交流，六福野生動物園亦同步展開前置準備，全力備戰，力求完成台灣史上最大規模的近危動物外交典範。

六福積極建立全球夥伴網絡，推動更多跨國學術與動物交換計畫，加入東南亞動物園暨水族館協會（Southeast Asian Zoos and Aquariums Association, SEAZA），約計有來自全世界70個會員團體，並與韓國愛寶樂園、日本東武動物園，以及新竹動物園、壽山動物園簽訂姐妹園協議。透過國內外動物園的交流與合作，持續促進全球動物族群的血緣多樣性與永續發展。

先前六福更受邀於美國動物園獸醫協會（AAZV）發表研究論文，進一步獲得國際專業肯定。同時，連續兩年主舉國際動物專業工作坊，邀請全球頂尖專家授課，吸引超過10個國家、上百位專業學員參與，獲得國際專家學者一致讚譽。隨著全球環境變遷，野生動物的保育刻不容緩，六福將持續與全球夥伴及專家學者交流，讓野生動物的物種得以存續。