整合8縣市觀光產業鏈 臺灣中區觀光圈聯盟協會正式成立

臺灣觀光發展邁入新里程碑！全臺首個跨區域的觀光組織-「臺灣中區觀光圈聯盟協會」，今(2)日盛大舉行成立大會。協會集結了中臺灣七大觀光圈的能量，未來將以「打群架」的模式，整合資源、深化合作，共同打造一個具有國際競爭力的永續觀光品牌，讓世界看見臺灣中部的獨特魅力。

交通部觀光署長陳玉秀期許首任中區觀光圈聯盟協會理事長李吉田，中臺灣亮點很多，但要如何型塑與北部、南部的差異，作到「同中求異」，就仰賴理事長的籌劃。

李吉田表示，中區觀光圈串連中台灣8縣市，每個縣市就像一顆珍珠，他的任務就是「串連」，無論是新竹峨眉湖與彰化八卦山都有的宗教觀光主題，或是阿里山-東埔溫泉-日月潭一日行程的組合，都是未來行銷的方向。

臺灣中區觀光圈聯盟協會成立大會，由交通部觀光署長陳玉秀、立法院副院長江啟臣、立法委員游顥、南投縣長許淑華、參山、日月潭、阿里山、雲嘉南等國家風景區管理處，農業部農村發展及水土保持署南投和臺中分署首長，以及各縣市觀光單位與產業界代表出席，共同見證這歷史性的一刻。

交通部觀光署表示，協會的成立，象徵臺灣觀光圈已進入3.0時代，從過去的單點作戰，進化為區域品牌聯手。中區觀光圈聯盟涵蓋了竹竹苗、中彰、日月潭、大阿里山、大草嶺、235區域(嘉義縣市)及金門等七大觀光圈，觀光資源豐富且多元。

觀光署承諾將持續作為協會最堅實後盾，協助深化跨圈合作，並預告將於10月17日起，在臺北華山文創園區舉辦為期一個月的「2025區域觀光圈市集日」，其中11月14日至16日為「中區主題周」，屆時將展出最具魅力的特色遊程與產品，讓民眾親身感受中臺灣的旅遊活力。

首任理事長，同時也是日月潭觀光圈盟主的李吉田表示，協會的核心任務是成為政府與產業間的「超級聯繫人」。他強調：「我們不僅要協助業者在市場行銷、遊程設計上加速合作，更要建立一個制度化的平台，讓業界的聲音能有效傳達，直接參與政策討論，共同擘劃臺灣觀光的永續藍圖。」

臺灣中部擁有得天獨厚的觀光資源，從嘉義阿里山的森林鐵路、南投日月潭的湖光山色，到臺中高美濕地的夕陽、彰化八卦山的大佛，再延伸至金門的戰地風情與閩式古厝，每一處都充滿了故事與魅力。