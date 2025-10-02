直聘中心專案服務 資深家庭看護轉任中階技術人力

為推動國家經濟發展及補充長期照顧人力，勞動部自2022年4月30日起推動「移工留才久用方案」，開放符合轉任中階技術人力資格的資深產業及社福移工繼續留台工作，雇主可免繳就業安定費，移工也沒有在台工作年限。

另針對未委託仲介公司服務的雇主，如有申請聘僱中階技術人力的需求，可洽勞動部直接聘僱聯合服務中心（以下稱直聘中心）協助申辦，透過專人專案方式提供雇主有關中階技術人力申辦諮詢、管理、媒合與雙語通譯等多元服務。

勞動部勞動力發展署表示，隨著高齡化社會來臨，許多家庭面臨照顧問題，聘僱家庭看護移工成為不少民眾的選項，又為因應日益增加的長期照顧服務需求，勞動部推動「移工留才久用方案」，鼓勵雇主將目前所聘僱的優秀資深家庭看護移工，轉任為中階技術人力。

勞發署提到，此舉可讓家庭看護移工在台工作無年限，保障其工作權益，同時滿足本國照護人力需求。此外，雇主亦可省下每月應繳納的就業安定費支出，並可利用節省的就業安定費幫家庭看護移工加薪，在提升移工勞動條件的同時，也讓照顧服務人力不中斷。

目前我國雇主聘僱移工的管道多元，雇主除可委託仲介公司代辦外，也可以選擇自行辦理。

為協助民眾自行申辦，勞動部成立直聘中心，協助未委託仲介的雇主申辦聘僱移工相關事宜，包括：聘僱諮詢與法規說明、案件申請與資料準備、聘後管理與提醒服務、雙語通譯協助、媒合移工與轉換雇主等。只要有聘僱需求，不論是中階技術人力或移工，直聘中心都能提供全方位協助服務。

勞發署舉例，雇主王小姐由於工作繁忙，家裡的長輩需要照顧，從2024年開始透過直接聘僱方式聘僱1名印尼籍家庭看護移工。

王小姐考量每月給付給家庭看護移工的薪資超過2萬6,000元，已符合將所聘僱家庭看護移工轉任中階技術人力的薪資條件，再加上移工轉任中階技術人力後，可以省下就業安定費的支出，也可以讓移工留台繼續工作，在直聘中心的協助下，申請將所聘僱家庭看護移工轉任為中階技術人力。

王小姐家中的移工得知可以轉任中階技術人力也非常開心。在辦理轉任中階技術人力的過程中，直聘中心專員細心講解辦理步驟，並主動寄送紙本資料提供王小姐參考，讓王小姐順利完成申辦程序，王小姐非常感謝直聘中心的幫忙。

勞發署指出，雇主提出中階技術人力聘僱許可案件申請時，除了可參考直聘中心製作的申請書表填寫範例外，也可以授權由服務人員提供代填代登服務，由服務人員代為填寫申請書表，雇主只要提供相關文件、協助檢視資料正確性並簽名即可。

另也可透過「外國人直接聘僱申請案件網路線上申辦系統」線上申辦，於登入系統後，服務人員可代為線上登錄資訊及送件。直聘中心在雇主完成聘僱許可申請後，也會以電話、簡訊及電子郵件主動通知提醒相關聘後管理應辦事項，讓雇主掌握聘僱後管理的重要時程。

為進一步協助雇主申辦中階技術人力，勞動部已成立「移工留才久用服務中心」，透過設立單一服務窗口，提供雇主、資深移工或僑外生相關服務，協助確認申請資格及文件是否完備，並提供櫃檯服務專線諮詢、專人專案追蹤管理、協調排除申辦問題縮短審核時效、官網資訊檢索查詢等服務。