輝達落腳北市傳變…桃園民代籲爭取 市府回應了

輝達（NVIDIA）擬在北士科設總部，但近日傳地上權轉移卡關，計畫可能生變；新北市長侯友宜已公開向輝達招手，而桃園民代也盼桃市府組專案小組積極爭取。桃園市新聞處長羅楚東表示，會密切關注相關進展，但不多做評論。

民進黨桃園市議員李宗豪今在議會臨時動議提案，指輝達落腳北市科計畫可能生變，希望市府組專案小組，積極與輝達接觸，爭取輝達落腳桃園，帶動地方發展。

羅楚東會後表示，桃園的招商處腳很廣，任何能促進地方發展的企業，桃園都會積極爭取。不對輝達落腳北士科議題多做評論，但會關注後續發展。