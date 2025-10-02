快訊

省錢吃速食快衝！漢堡王「歲末券」現省2723元、21風味館烤雞下殺7折再降21元

三星Galaxy S26 Ultra最新渲染圖、規格曝光！鏡頭模組大改動變更厚

紀念珍古德傳奇！芭比娃娃也有「黑猩猩」版本

美國啟動外國進口木材及木製家具管制 美喆：SPC 石塑地板沒影響

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

國際石塑地板製造業者美喆-KY（8466）表示，美國總統川普於9月29日晚間簽署總統公告，將自10月14日起對外國進口木材課徵10％關稅，並對櫥櫃、浴櫃及特定軟包木製品課徵25％關稅，且自2026年起稅率還將進一步調升至30％、至50％，此政策主要針對木材及木製家具進口進行管制，以強化美國本土木材產業與供應鏈韌性。

然而，美喆-KY指出，受影響範圍僅限於木材及木製成品，美喆-KY旗下以PVC及石粉為主要原料的SPC石塑地板產品不在課稅清單中，沒有影響。

展望未來，美喆-KY表示，當前除了強化與既有客戶之合作深度，提升訂單穩定度外，亦積極拓展新市場與新客源，持續投入產品研發與花色設計創新，強化品牌差異化優勢，同步優化產能配置與供應鏈管理，以強化交付彈性與成本控管能力。

另外美喆-KY分析，為鞏固於國際市場競爭力，且隨著歐洲地區出貨保持穩定量能，加上新系列產品設計開發計畫已正式啟動，接下來在新產品導入與新客戶策略的雙重推進下，可望為集團營運創造良好成長動能。

美國 關稅

延伸閱讀

台灣也有跟進壓力？南韓將每月提供干預匯市數據給美國

美前國防官員：助台強化防衛韌性 攸關華府印太利益

台美晶片製造五五分 美專家：理想化目標需耗費多年

美前官員：美釋很多混合訊號 北京恐解讀成對台承諾降低

相關新聞

新光三越南西周年慶開跑 吳東昇帶頭買3C、首日業績拚5億元

新光三越南西店周年慶2日登場，活動一路至10月19日，首日業績鎖定5億元、整檔挑戰20.8億元，分別力拚年增0.5%與1...

房市包裝「泡泡瑪特」 顏炳立：絨毛玩具會增值？送你兩個字

戴德梁行總座顏炳立2日表示，「央行在等房價降，所以我之前就預測第3季不會鬆綁；現在房市回到本位」，「就是蛇、而不是龍」，...

新光三越南西館單日衝5億元 吳東昇、吳昕陽齊助陣

「百貨周年慶風向球」新光三越南西館2日周年慶正式開跑，新光三越董事長吳東昇、副董事長吳昕陽到場喊「旗開得勝」助陣。南西館...

六福啟動「國際犀牛外交計畫」 創台灣史上最大近危動物輸出典範

六福旅遊集團總裁賴振融昨宣布啟動「國際犀牛外交計畫」，將多年來在犀牛繁育與保育上的國際級成果分享全球。他表示，計畫將聚焦...

整合8縣市觀光產業鏈 臺灣中區觀光圈聯盟協會正式成立

臺灣觀光發展邁入新里程碑！全臺首個跨區域的觀光組織-「臺灣中區觀光圈聯盟協會」，今(2)日盛大舉行成立大會。協會集結了中...

輝達落腳北市傳變…桃園民代籲爭取 市府回應了

輝達（NVIDIA）擬在北士科設總部，但近日傳地上權轉移卡關，計畫可能生變；新北市長侯友宜已公開向輝達招手，而桃園民代也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。