美國啟動外國進口木材及木製家具管制 美喆：SPC 石塑地板沒影響

國際石塑地板製造業者美喆-KY（8466）表示，美國總統川普於9月29日晚間簽署總統公告，將自10月14日起對外國進口木材課徵10％關稅，並對櫥櫃、浴櫃及特定軟包木製品課徵25％關稅，且自2026年起稅率還將進一步調升至30％、至50％，此政策主要針對木材及木製家具進口進行管制，以強化美國本土木材產業與供應鏈韌性。

然而，美喆-KY指出，受影響範圍僅限於木材及木製成品，美喆-KY旗下以PVC及石粉為主要原料的SPC石塑地板產品不在課稅清單中，沒有影響。

展望未來，美喆-KY表示，當前除了強化與既有客戶之合作深度，提升訂單穩定度外，亦積極拓展新市場與新客源，持續投入產品研發與花色設計創新，強化品牌差異化優勢，同步優化產能配置與供應鏈管理，以強化交付彈性與成本控管能力。

另外美喆-KY分析，為鞏固於國際市場競爭力，且隨著歐洲地區出貨保持穩定量能，加上新系列產品設計開發計畫已正式啟動，接下來在新產品導入與新客戶策略的雙重推進下，可望為集團營運創造良好成長動能。