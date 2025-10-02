輝達北士科總部卡關 顏炳立：本來就是一場遊戲一場夢

輝達與新光人壽簽署的合作意向書（MOU）已於9月底到期，但相關協商停滯，北士科總部計畫出現變數。戴德梁行總經理顏炳立上午表示，輝達總部題材本來就是「一場遊戲一場夢」，一旦題材不確定或是不見了，先前買的人就會套在那邊。

戴德梁行今天舉行第3季房市概況及展望記者會，顏炳立受訪時作上述表示。

顏炳立表示，打從輝達宣布要在台灣設立總部，對房地產來說，就是一場遊戲一場夢，在落腳尚未全確定之前，有一些敏感度高的人，會先到當地插旗，而地點一旦確定，就是夢醒時分。

他表示，北士科位置算是北市蛋白區，他說過，過河過橋過山洞的蛋白區，如果賣蛋黃區的價格，如果口袋有錢，買來自用，那無所謂，但如果是投資，就有相當風險。

顏炳立表示，北士科之前就賣到一平120萬、130萬，輝達總部題材讓市場活絡了一些，讓先前買的人可以解套，也可以把價格拉高一點，但是當題材不確定或是不見了，所有的投資就會套在那邊。

另外針對新北市大巨蛋二階選址，決定淡海、樹林二選一，顏炳立表示，台北市大巨蛋成功案例讓讓很多縣市想複製，但大巨蛋不只是打棒球而已，還有商業行為，要看消費人口。他表示，縣市政府都想有業績，但興建大巨蛋要考慮的是能不能支撐它，對於新北大巨蛋，他的態度就是五個字「祝福和祈禱」。