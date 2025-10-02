新光三越南西周年慶開跑 吳東昇帶頭買3C、首日業績拚5億元

新光三越南西店周年慶2日登場，活動一路至10月19日，首日業績鎖定5億元、整檔挑戰20.8億元，分別力拚年增0.5%與1%。新光三越董事長吳東昇表示，今年周年慶他也計劃添購3C新品，正評估入手新耳機，以實際消費行動為周年慶暖場。

新光三越南西店周年慶首日氣氛熱烈，吳東昇、副董事長吳昕陽上午到場為同仁打氣。上午11點開門瞬間，大批民眾湧入，化妝品、3C家電專櫃人潮最為踴躍，顯示周年慶吸客力道。台北南西店為新光三越周年慶第一棒，向來有「百貨風向球」地位，除南西店外，今日桃園站前、嘉義垂楊與高雄三多店周年慶也同步開跑。

南西店主管表示，本檔周年慶結合銀行優惠與全館10%回饋，打造年度最強回饋率，更規劃多項獨家活動，包括10月2日至19日會員扣50點即可抽iPhone 17，以及家電品類首七日搭配SKM PAY最高1萬點回饋（等同10%），優惠幅度超越「卡利high」，被視為入手大家電與累積點數的最佳時機。

新光三越今年周年慶最大亮點在於跨界合作，首度全面結合韓星、韓綜、韓潮話題，邀請韓國人氣偶像Solar頌樂擔任宣傳大使，並拍攝系列廣告。全台6000家品牌同步祭出市場最強回饋方案，包括化妝品單筆滿2,000送2,000點、全館累計滿5,000送5,000點，另加碼首七日skm pay限定名品、大家電、法雅客、iStore單筆滿1萬送10,000點，還有40大品牌推出指定組合再贈千點skm points，拉高消費吸引力。

同時，全台各店也迎來400大新櫃與快閃店進駐。南西店B2全新改裝登場，引進百年日本蝦餅、美麗市場再升級，增加特色餐飲與伴手禮選項；信義A11則首度攜手韓國現代百貨打造「韓系潮流快閃馬拉松」，鎖定年輕客群。

最受矚目的日本商品展今年同樣回歸，現場邀請多位日本職人來台，從米其林餐點、百年名店到庶民小吃現場製作，並首度規劃「SKM SWEETS CORNER」甜點專區，完整重現日本在地風味。