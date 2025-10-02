快訊

達美航空驚傳兩機滑行時相撞！機翼斷裂、擋風玻璃破裂畫面曝

台灣泳壇第一人！「蝶王」王冠閎亞錦賽第二金入袋創紀錄 中華隊2金7銀4銅作收

裕隆攜手LINE GO跨「共享機車」領域 市場足以胃納嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

買不下手也租不起 首都新房子月租金三萬

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
想要在台北租兩年內的新房，每月租金至少三萬起跳。圖／本報資料照片
想要在台北租兩年內的新房，每月租金至少三萬起跳。圖／本報資料照片

台北市居大不易，資料顯示，如果想要在台北租兩年內的新房，每月租金至少三萬起跳。如果坪數較大，即使到相對外圍的內湖或北投，都要五萬租金。民眾若想在台北落腳，恐怕「買不起，也快租不起」。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，從實價揭露的台北市在近兩年推出的新成屋出租資訊，共三社區有實登紀錄，論及此次觀察的數據分別為中山區市中心小宅案「中山自在」，兩筆租件的月租金單坪各來到3498.5元與2279.2元，僅十多坪空間的總租金達三、四萬元。而較外圍的內湖區「群揚MORI」與北投區「昇陽麗鉑」都租在單坪1千多元，惟「昇陽麗鉑」乃50多坪較大坪數，每月需支付5萬多元總租金，「群揚MORI」則近4萬元。

房仲業者也表示，在租金補貼上路之後，台北房東對於價格愈來愈堅持，甚至有逐步抬價的情況，也因此整體租金水準逐步上揚，然而好地段或是屋齡較新的房子，仍然很快可以租掉，關鍵就在於現代人對於租房條件要求提高，包括內部裝潢、距離捷運遠近，都會是看中的條件。

此外，台北房價持續不降，不少「北漂」已經放棄買房，不如在租房上多花點錢，至少住得開心。

不過，陳炳辰分析，若從房東角度來看，即使租金高，但台北市新成屋的高房價一定程度稀釋了出租投報率，比方說此次統計的「中山自在」雖有租賃優勢，平均每坪128.4萬元的交易價碼，要是僅租到單坪2千多元，則只有2%的投報率。

租金補貼 房東

延伸閱讀

陸中古屋價格 連跌41個月

新北挺青年！新北青年租金補貼10月1日開放申請

教師節慶祝取消…光復國中覆蓋1公尺淤泥 老師也在揮剷搶災拚開學

北漂月薪低於5萬…她警告生活恐「不如老鼠」 百萬年薪打臉：當初領3萬

相關新聞

新光三越南西周年慶開跑 吳東昇帶頭買3C、首日業績拚5億元

新光三越南西店周年慶2日登場，活動一路至10月19日，首日業績鎖定5億元、整檔挑戰20.8億元，分別力拚年增0.5%與1...

輝達北士科總部卡關 顏炳立：本來就是一場遊戲一場夢

輝達與新光人壽簽署的合作意向書（MOU）已於9月底到期，但相關協商停滯，北士科總部計畫出現變數。戴德梁行總經理顏炳立上午...

買不下手也租不起 首都新房子月租金三萬

台北市居大不易，資料顯示，如果想要在台北租兩年內的新房，每月租金至少三萬起跳。如果坪數較大，即使到相對外圍的內湖或北投，...

台北市租賃實登僅3筆 10坪小宅月租要3萬元起

住展雜誌統計實價揭露，近兩年在台北市推出的新成屋出租資訊，僅三社區有實登紀錄，其中為中山區市中心小宅案「中山自在」兩筆租...

北市新屋住宅租金貴爆 一坪逾3,400元

台北市新屋房價高，租金也貴。住展雜誌統計從實價揭露的台北市在近兩年推出的新成屋出租資訊，僅三社區有實登紀錄，分別為中山區...

星宇航空台北-馬尼拉航線 12月16日起重啟

星宇航空2日宣布，台北-馬尼拉航線將於12月16日正式恢復飛航，並於即日起全面開賣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。