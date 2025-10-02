買不下手也租不起 首都新房子月租金三萬

台北市居大不易，資料顯示，如果想要在台北租兩年內的新房，每月租金至少三萬起跳。如果坪數較大，即使到相對外圍的內湖或北投，都要五萬租金。民眾若想在台北落腳，恐怕「買不起，也快租不起」。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，從實價揭露的台北市在近兩年推出的新成屋出租資訊，共三社區有實登紀錄，論及此次觀察的數據分別為中山區市中心小宅案「中山自在」，兩筆租件的月租金單坪各來到3498.5元與2279.2元，僅十多坪空間的總租金達三、四萬元。而較外圍的內湖區「群揚MORI」與北投區「昇陽麗鉑」都租在單坪1千多元，惟「昇陽麗鉑」乃50多坪較大坪數，每月需支付5萬多元總租金，「群揚MORI」則近4萬元。

房仲業者也表示，在租金補貼上路之後，台北房東對於價格愈來愈堅持，甚至有逐步抬價的情況，也因此整體租金水準逐步上揚，然而好地段或是屋齡較新的房子，仍然很快可以租掉，關鍵就在於現代人對於租房條件要求提高，包括內部裝潢、距離捷運遠近，都會是看中的條件。

此外，台北房價持續不降，不少「北漂」已經放棄買房，不如在租房上多花點錢，至少住得開心。

不過，陳炳辰分析，若從房東角度來看，即使租金高，但台北市新成屋的高房價一定程度稀釋了出租投報率，比方說此次統計的「中山自在」雖有租賃優勢，平均每坪128.4萬元的交易價碼，要是僅租到單坪2千多元，則只有2%的投報率。