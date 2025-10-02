台北市租賃實登僅3筆 10坪小宅月租要3萬元起
住展雜誌統計實價揭露，近兩年在台北市推出的新成屋出租資訊，僅三社區有實登紀錄，其中為中山區市中心小宅案「中山自在」兩筆租件的月租金單坪各來到3498.5元與2279.2元，僅10多坪空間的總租金達3、4萬元。
住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，台北市不乏主力規劃為小坪數新成屋均有租賃特性，甚至在民間網站上可見相關訊息，但租屋市場的不透明讓政府不論在補貼或規範上的效益都大打折扣，以先建後售的新成屋來說，貸款環境不友善下，若為投資類買盤勢必以即刻租賃為上，但從實價揭露來看，揭露件數卻相當少。
觀察此次數據，小宅案「中山自在」單坪租金最高，較外圍的內湖區「群揚MORI」與北投區「昇陽麗鉑」都租在單坪1000多元，惟「昇陽麗鉑」為50多坪較大坪數，每月需支付5萬多元總租金，「群揚MORI」則近4萬元。
以社區交易行情概算這些租件投報率，「中山自在」兩揭露戶的投報率為3.3%與2.1%，出於市區小宅特性，生活機能無虞，租金單價稍高亦能受租客青睞，新案屋況佳也有所加分，且林森商圈本為租屋市場大本營，有利置產收租發展。
反觀「群揚MORI」與「昇陽麗鉑」皆未及2%，尤其「昇陽麗鉑」至低僅1.2%，兩案都受限坐落區域已近山區地勢，要是再加上坪數偏大，總租金高，更干擾租賃情況，與市中心兩樣情。不過亦不排除可能為都更危老的原地主戶出租，持有成本較低，或有不一樣的的投報衡量。
值得注意的是，陳炳辰分析，台北市新成屋的高房價一定程度稀釋了出租投報率，比方說此次統計的「中山自在」雖有租賃優勢，平均每坪128.4萬元的交易價碼，要是僅租到單坪兩千多元則只有2%的投報率，追趕不上走高的房貸利率。當前購置小宅新案也較訴求未來轉手賺價差，如台北市就多有新成屋持有一兩年出售獲利數百萬元。
台北市東區已有不到15坪的新案賣破單坪兩百萬元，近年套房新案單坪均價亦在125萬元左右，以其具備出租特質來說，一坪租到三千多元以上始得有投報效益可言，想在首都住新房子，租售兩造都得有一定資產實力，台北居大不易狀態再加一。
