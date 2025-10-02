北市新屋住宅租金貴爆 一坪逾3,400元

台北市新屋房價高，租金也貴。住展雜誌統計從實價揭露的台北市在近兩年推出的新成屋出租資訊，僅三社區有實登紀錄，分別為中山區市中心小宅案「中山自在」，其中一筆，僅10.3坪，月租達3.6萬元，每坪3,498元。另一戶17.6坪，月租4萬，每坪2,279元。

而較外圍的內湖區「群揚MORI」與北投區「昇陽麗鉑」都租在單坪一千多元，惟「昇陽麗鉑」乃五十多坪較大坪數，每月需支付五萬多元總租金，「群揚MORI」則近四萬元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，以社區交易行情概算這些租件投報率，「中山自在」兩揭露戶的投報率為3.3%與2.1%，出於市區小宅特性，生活機能無虞，租金單價稍高亦能受租客青睞，新案屋況佳也有所加分，且林森商圈本為租屋市場大本營，有利置產收租發展。

「群揚MORI」與「昇陽麗鉑」皆未及2%，尤其「昇陽麗鉑」至低僅1.2%，兩案都受限坐落區域已近山區地勢，要是再加上坪數偏大，總租金高，更干擾租賃情況，與市中心兩樣情。

陳炳辰分析，台北市新成屋的高房價稀釋了出租投報率，此次統計的「中山自在」雖有租賃優勢，平均每坪128.4萬元，若僅租到單坪兩千多元則只有2%的投報率，追趕不上走高的房貸利率。當前購置小宅新案也較訴求未來轉手賺價差，如台北市就多有新成屋持有一兩年出售獲利數百萬元。