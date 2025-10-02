星宇航空台北-馬尼拉航線 12月16日起重啟

星宇航空2日宣布，台北-馬尼拉航線將於12月16日正式恢復飛航，並於即日起全面開賣。

未來星宇航空馬尼拉航線，將以A321neo客機飛航，提供台北-馬尼拉每日一班早去午回的服務。

台灣及菲律賓雙方往來密切，在台灣工作的菲律賓人口已超過16萬人，菲律賓將台灣列為前二十大重要貿易夥伴，對台灣而言，菲律賓也是南向政策的重要市場，目前台菲相互給予14天的免簽待遇，許多台商長期在菲律賓當地設立製造基地，將其視為布局東協市場的核心據點。

星宇航空翟健華執行長表示，馬尼拉航線的重啟，不僅能滿足商務與旅遊需求，亦是星宇航空強化東南亞市場布局的關鍵一步。隨著馬尼拉與宿霧、克拉克三地相互支援，旅客將享有不同點進出的靈活選擇，大幅提升轉機與行程規劃彈性，未來星宇將持續擴大航網優勢，推動台菲雙邊在經貿、文化與觀光上的多元交流。

馬尼拉是菲律賓的首都，也是東南亞地區的重要樞紐城市。憑藉其地理優勢，馬尼拉在區域航網中扮演舉足輕重的角色，不僅是台灣與東南亞之間的重要轉機點，更是企業往來與商務交流的核心據點。星宇航空目前飛航菲律賓宿霧、克拉克，於馬尼拉航線重新加入後，星宇航空每周飛航菲律賓航線達到班，滿足長久以來往返菲律賓旅客的期待，更將大幅提升台灣與菲律賓之間的交通便利性。