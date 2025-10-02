電商雙十活動起跑！搶周年慶商機 為雙11暖身

百貨周年慶起跑，電商也開始為年底旺季的雙11大檔期熱身。富邦媒（8454）宣布旗下momo購物網《10.10周年慶》即日起至10月12日登場。周年慶已成消費者年度必搶檔期，今年主打「全民抽萬元免單」，不限金額下單登記能抽大獎。momo另推出五大重磅優惠，吸引消費者補貨、囤貨，看好整體檔期將推升業績年成長雙位數。

統一（1216）轉投資Yahoo購物指出，第4季購物旺季登場、百貨周年慶開跑，根據NielsenIQ報告顯示，消費者更注重物有所值、願意購買能提升生活品質的產品。新上市的iPhone 17掀起果粉大換機潮，帶動高規格手機業績最高漲三倍，AI智慧家電、國際精品到黃金投資成為熱門選項，Yahoo購物即日起至10月12日也推出首波百貨周年慶活動，推多項優惠。

Yahoo購物指出，剛開賣的iPhone 17引爆果粉搶購熱潮，單日業績較去年漲3倍，成功帶動整體3C買氣。AI智慧家電持續熱賣，季節性家電與清掃家電更是推升業績主力。精品消費力不減，Yahoo購物觀察發現LONGCHAMP近期業績年成長近八成，黃金價格看漲的趨勢下，金條與金飾買氣也同步熱絡。