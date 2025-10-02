台灣醫材國家隊進軍東京醫療展 智慧醫材、AI 應用搶攻高齡市場

台灣醫療器材產業首度以「國家隊」形式進軍日本市場。台灣醫療器材工業同業公會攜手工研院生醫所、外貿協會、金屬工業中心及資策會，率領43家業者參與2025年日本東京國際醫療展（Medical Japan Tokyo），共同展示台灣在智慧醫材、數位健康與AI應用領域的最新成果，並積極推動台日產業交流。

本次台灣展區規劃兩大主題館，包括外貿協會設立的「台灣精品館」與工研院生醫所主導的「台灣創新館」，以整合資源、共同行銷的方式呈現台灣醫材的整體實力。醫材公會理事長李永川表示，這次是台灣醫材國家隊在日本市場的「初試啼聲」，展現出Team Taiwan擴大全球合作的決心。

「台灣創新技術專館」昨日上午在經濟部產業技術司支持下揭幕，由工研院生醫所所長莊曜宇主持開幕儀式，並邀請駐日代表李逸洋大使到場致詞。李逸洋指出，台灣醫材產業具備三大優勢：高品質醫療體系、普及的健保制度，以及能結合產業的高科技研發能量；若能與日本在超高齡社會累積的醫療與長照經驗互補，將能形成雙贏合作。

當天下午登場的「台日數位科技與醫療創新交流工作坊」，則由金屬工業中心委託台灣醫材公會執行，成為展期亮點之一。公會理事長李永川親自率領7家創新醫材業者，現場以日文分享AI診斷輔助、遠距健康監測、智慧病房等應用案例，吸引約50位買主與專業人士到場，展現台灣醫材在數位轉型浪潮下的國際競爭力。

此外，工研院生醫所、醫材公會與醫材全聯會共同舉辦「台日醫療器材產業交流晚宴」，在外貿協會東京台貿中心協助下，邀集日本醫機連及旗下JAHID、JAMDI等協會參與，雙方逾80位產業代表齊聚。

經濟部中小及新創企業署並將於10月3日在東京舉辦「關東地區企業商談會／媒合會」，由資策會執行，安排一對一精準洽談，協助台灣企業對接潛在商業夥伴，深化日本市場布局。