AI利器找身體痛點 健身、物理治療事半功倍

走進高雄美術館周邊的ACE克瑞特核心運動中心，蒂芙尼藍牆面與可愛店貓迎賓，頓時令人心曠神怡。這裡還可以體驗最新的AI運動科技，幫助監測體態，更提升運動員訓練效率。

遇見郭婞淳 做個「不一樣」的物理治療師

創辦人趙嘉豪是物理治療師出身，10幾年前開始應用TRX懸吊訓練，進而認識舉重國手郭婞淳。她的教練林敬能思想開明，已引入TRX、滾筒放鬆等新技巧，「那時阿淳還沒很紅，我也很菜」，郭婞淳便是趙嘉豪第一位運動員客戶。

體育圈給趙嘉豪最大的衝擊是，「越封閉的環境越傳統，運動科學日新月異，但頂尖選手的訓練方式卻很老派。」為給予實質幫助，他開始了物治師、運動員間的橋梁工程，跟著各項選手練CrossFit、腳踏車、羽球……「這樣他們形容的感覺你才有感；練舉重的，很難理解打羽球的體感，所以我會去摸索那項運動，貼近他們的訓練生活。」

早期罕有物理治療師自己從事運動訓練，也少有人只專精治療運動傷害，「但我想做不一樣的治療師。」

課程、客層重組升級 科學訓練各路好手

「搭橋」工作兩年後，趙嘉豪2014年開設有氧教室，「超鳥的！開不到半年，就覺得這樣下去不行」，他這麼形容創業出道作。一股腦創業，忽略做出自家特色，「治療師轉當教練雖然不可惜，但感覺還可以做更多。」學員經常討教運動傷害問題，更讓他覺得物理治療結合體能訓練是有市場的。

2016年趙嘉豪重整旗鼓，創辦ACE克瑞特核心運動中心，雖然搬過家，但總算走過9個年頭還不改其志。當時他剛學完挪威的紅繩懸吊訓練，覺得對選手幫助很大，「醫院沒時間好好帶訓練，這套設備又很貴，那我就來開一個紅繩教室吧。」

趙嘉豪說店名取自Alignment、Correct、Exercise，意即以矯正運動修正身體排列，「有氧教室是附近媽媽來運動，但現在大部分客戶為特殊目標性而來。」除了郭婞淳，雄中羽球隊、自由車女將黃亭茵、CrossFit冠軍洪寀睿和朱宇森、全中運破大會紀錄的游泳選手李瀚等知名好手也在克瑞特訓練，用先進運動科技精益求精。

物治攜手AI 趙嘉豪樂當橋梁

談到去年購入的AI新利器，趙嘉豪覺得它跟自己一樣，也是一座橋。一般健身房會幫顧客測身體組成，這部Moti Physio 3D攝影體態分析儀則測身體姿態與排列。依指示拍攝4張照片後，生成圖像式報告呈現各部位骨骼結構、肌肉張力，以數據評估該維持、警惕或是危險。

由此，可得知脊椎側彎度數、何處肌肉量不足、哪裡過於緊繃等，除推測造成的因素，也模擬惡化狀態。此外，針對失衡情況提供居家運動影片，隨報告寄至受測者信箱。

趙嘉豪舉例，練深蹲時臀部偏移，不同健身教練會有不同說法，若拿客觀報告討論，可有效建立溝通橋梁。專業物治師更能細膩解讀，「比如測出某條肌肉有問題，打羽球橫向位移時可能跌倒或扭傷，我們就預做傷害防護；或是做強化，像是想增進殺球力量，就針對特定肌肉訓練。」

運動員之外，克瑞特一大客群是因子女介紹而上門的長輩。趙嘉豪指出，大家都說長輩跌倒原因是肌少症，「肌肉實際少多少？跌倒風險有多大？以往治療師會用評估表測分數，但AI儀器直接測單腳平衡秒數、判斷身體重心的偏移」，視覺化呈現也幫助長輩理解，「不然空口白話，長輩甚至會覺得你在詛咒他」。

AI強化動力 保持彈性迎接科技浪潮

「有AI儀器之後，最大差別是簽單率變高。」趙嘉豪讓諮詢民眾免費檢測，自然搭起無形橋梁，「你臀部肌肉不足，或者你脖子很前傾，應該加強什麼運動」，聊天過程中提高簽單意願。

當上完10堂課，趙嘉豪會以檢測比對Before、After，「以前教練說有改善，你不覺得；現在我們有數據，假如脖子原本前傾10度，現在背肌練強，一測變7度而已」，看見改變提升訓練動力，AI儀器讓顧客流失率大幅減低。

在申請過經濟部補助案的朋友介紹及帶領下，趙嘉豪透過商業署「商業服務業智慧減碳補助計畫」補貼購買儀器的花費。他認為運動科技推陳出新，政府應協助想持續前進的業者，積極的人自己找方法，被動的人自然被淘汰。

「AI已經介入我們的生活，體育、物理治療界應該走在前面去適應它。」趙嘉豪露出不羈又自信的笑容，「跟人體一樣，永遠保持彈性，我就覺得方向會是對的。」