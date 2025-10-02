健亞私募引進策略夥伴 三大計畫加速產品進入國際市場

上櫃生技股健亞（4130）1日晚間宣布，在未來的兩年內，健亞與轉投資夥伴，將有三項產品進入美國FDA或日本PMDA送件、核准上市階段，必須提「錢」規劃生產製造與行銷通路的布局。健亞因此啟動私募，發行8萬張股票募資，擬引進策略合作夥伴，把餅做大。

健亞表示，公司經營團隊一向兢兢業業堅守藥業本分，持續在台灣與海外研發新產品，生產並提供優質、創新藥品來服務國內外客戶、患者，惟因健喬近期展開公開收購健亞股票，卻未在公開收購說明書中就「其繼續經營被收購公司業務及計畫內容」清楚說明其具體計畫，致引起多方關注與詢問，憂心健喬此舉恐造成健亞公司之長期規畫，將因經營理念不同使得計畫改變或甚至終止。

健亞表示，公司長期用心經營本業，先蹲後跳，若當前階段發生經營方向之重大調整，將不利於本公司穩健推進長期策略，勢將嚴重影響既有股東權益，因此必須就健亞啟動私募，集結策略夥伴打國際盃，以形成生醫產業良性發展之計畫加以說明。

在未來的兩年內，健亞與轉投資夥伴，將有三項產品進入美國FDA或日本PMDA送件、核准上市階段，必須提「錢」規劃生產製造與行銷通路的布局。健亞因此啟動私募，發行8萬張股票募資，擬引進策略合作夥伴，把餅做大。

這三大規畫包括：一、健亞於2023年6月12日取得國科會新竹科學園區管理局核准於竹北生醫園區第四生醫大樓新蓋針劑廠，預估金額不低於12億元。主要目的是配合轉投資浩宇的Bevacizumab注射劑合併NaviFUS治療復發性腦癌。健亞將負責Bevacizumab注射劑生物相似藥的生產製造與新療效開發。

二、健亞旗艦產品PMR已經在美國FDA最後的NDA送件準備階段。為了PMR在美國生產與上市銷售，公司在兩年前就開始與國內藥廠於美國有GMP工廠的夥伴們討論如何緊密合作，使PMR能順利在美國商業化，並進軍國際。

三、「免疫細胞療法」是目前生醫產業的重點，健亞於2025年初投資日本生醫Junten Bio，主要是看好其世界第一的候選產品JB-101，JB-101已獲得日本厚生勞動省（MHLW）先驅審查指定（SAKIGAKE Designation），加速查驗登記進程，目前在日本進行臨床樞紐試驗的最後階段，預計明年可獲得日本醫藥品醫療機器綜合機構（PMDA）核准上市。健亞已取得台灣市場獨家開發、製造及銷售之商機。希望近期將JB- 101引入台灣，造福換肝病人，於換肝後有機會可終身不再使用免疫抑制劑。

健亞強調，該公司的核心技術是GMP生產製造、劑型開發、臨床試驗設計、執行及法規攻防／核准，本次私募案將依照「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」所規定之程序辦理，並引進符合法規定義之策略投資人，結合本業上、下游夥伴的相關技術，加速產品商業化，將「餅做大到國際市場」，期能透過策略投資人之資金挹注，以及未來之緊密合作，進而提升股東權益。