台灣被指 俄羅斯輕油最大進口國

國內環團與歐洲多個非政府組織一日共同發布的報告指出，台灣已成為俄羅斯輕油（naphtha）的全球最大進口國。環團指出，等於替普亭的戰爭金庫輸血，恐遭國際制裁。

衛報報導，俄國二○二二年入侵烏克蘭後，台灣就加入國際制裁行列，也實施出口管制，避免高科技產品被俄軍利用。台灣多次公開重申支持烏克蘭，外交部長林佳龍近日在波蘭簽署協議，為受俄烏戰爭影響的烏克蘭兒童提供援助。

然而，報告數據顯示，自二○二二年二月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，台灣對烏克蘭提供的雙邊援助總額僅五千萬美元，但對俄羅斯化石燃料的進口卻超過一一二億美元，是援助金額的二二○倍。

這份報告是國內環境權保障基金會與芬蘭智庫「能源與清潔空氣研究中心」（ＣＲＥＡ）與歐洲、俄羅斯非政府組織合作完成。

報告指出，能源需求嚴重依賴進口的台灣，未對購買俄羅斯化石燃料設限。俄軍作戰的軍費部分仰賴能源出口，其中數十億美元就來自台灣。

以輕油為例，自俄烏戰爭開打至今年上半年，台灣累計進口六八○萬噸、價值四十九億美元（約台幣一五○七億元）的俄羅斯輕油，占俄羅斯輕油總出口的百分之廿。

輕油之外，台灣還是全球第五大俄煤買家，自戰爭爆發至今年六月底，累計進口價值四十四億美元，部分進口來源甚至涉及受制裁的俄羅斯煤企Suek、Elgaugol、KRU。

報告警告，這樣的依賴不僅削弱台灣的國際可信度，也可能觸發美國與歐盟對台次級制裁。

輕油是一種石油衍生成品，用於製造半導體產業所需的化學品，半導體不僅是台灣經濟命脈，也是全球產業不可或缺的環節。

環團昨點名台塑化，其中位於雲林麥寮的煉油廠，目前有九成的輕油來自俄羅斯，承擔台灣百分之九十六的俄油進口量。

台塑化指出，近兩年因國際市場情勢所致，投標供應商多以俄羅斯輕油交運，是市場條件下的結果。若未來國際有更嚴格的規範或我國政府頒布禁令，台塑化也將即刻遵循，全面配合相關措施。

環境權保障基金會主任孫興瑄表示，「台灣不能忽視因日益依賴俄羅斯化石燃料而帶來的風險」，她說，這種依賴「削弱了台灣在民主盟友中的可信度」。