快訊

網傳「救援人力暫緩進入花蓮光復」 政院闢謠：未發布相關訊息

台中林酒店中秋傳愛 邀請百位兒少共享團圓佳餚

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
慈馨兒少之家與慈馨少年家園，手寫卡片感謝林酒店。業者提供
慈馨兒少之家與慈馨少年家園，手寫卡片感謝林酒店。業者提供

中秋節將近，台中林酒店持續以實際行動落實企業社會責任，特別於節日前夕舉辦「中秋傳愛 與LIN團圓」公益餐會，邀請由台中市政府社會局所屬兒少安置機構的孩童及照顧人員，提前歡慶佳節共享溫馨晚宴。

此次公益餐會，邀請由社會局所屬的台中光音育幼院、台中市私立慈馨兒少之家、台中市私立慈馨少年家園、台中市私立張秀菊社會福利慈善基金會團體家園、基督教芥菜種會團體家園、台中市向陽兒少之家、台中市向德幼少之家、台中市沙鹿兒少之家，近200名孩童及照護人員齊聚森林百匯共享異國美味。

台中林酒店副董事長許美玲說：「感謝社會局的指導與協助，讓林酒店每年都能盡一份心意，看到小朋友們開心的笑容，讓我們更堅定延續這份公益，讓更多團體都能感受到社會的關心和支持！」

台中市社會局副局長林資芮特別頒發感謝狀，感謝林酒店對兒少團體的付出。

另外，台中市立法委員廖偉翔、台中市議員黃馨慧也到場支持和關懷，還有台中山海屯扶輪社社長徐碧琴，也藉由此次的餐會準備禮物送給孩童，小朋友們不只提前準備手寫卡片、手作永生花束，現場更用最大的音量喊出內心的感謝。

「中秋傳愛 與LIN團圓」公益餐會大合照。業者提供
「中秋傳愛 與LIN團圓」公益餐會大合照。業者提供
台中市社會局副局長林資芮(中)頒發感謝狀，感謝林酒店對兒少團體的付出。業者提供
台中市社會局副局長林資芮(中)頒發感謝狀，感謝林酒店對兒少團體的付出。業者提供

中秋節 董事長

延伸閱讀

新召委出爐！翁曉玲與莊瑞雄擊掌燦笑 「少一點對立衝突」

影／藍白合一度生變 民眾黨劉書彬順利出任召委

立院召委選舉朝野一片和諧 綠8席藍7席白1席都推舉產生

立院召委選舉結果出爐 綠8藍7白1

相關新聞

AI 浪潮、科技業出手 前三季商用不動產交易衝破1100億元

仲量聯行董事總經理侯文信表示，受AI浪潮推動，科技業、尤其半導體及伺服器企業，持續加碼購置商辦、廠辦，加上企業對商辦升級...

聖揚機構邀台灣第一女格鬥家黃偵玲 分享世界征戰之路

致力推廣健康運動生活的聖揚機構，與台灣企業經營協會(TBMA)合作，舉辦「打破框架·打造命運主場」講座，邀請台灣第一位女...

第3季北市商辦租金緩漲…南港龐大供給價逆勢守穩 原因是它

據仲量聯行最新第3季商用不動產季報顯示，第3季台北市再度迎來新供給，新增辦公出租空間總計16,537坪，其中新光杭北、元...

仲量：今年前三季民間投資公共建設逾3千億元創新高 年增271%

據仲量聯行第3季商用不動產季報資料，2025年初至第3季政府公辦都更與捷運聯開招商案吸引民間投資預估達3,205億元，創...

台北紡織展將登場！產業亮點揭曉 中國低價競爭、美關稅壓力成隱憂

全球紡織年度盛事—第29屆台北紡織展（TITAS 2025）將於10月14日至16日在台北南港展覽館1館登場，今年規模再...

不是戰爭幫凶 台塑化：採購輕油符合歐盟規範

環團今舉行記者會，指稱台灣成為全球最大俄羅斯輕油進口國，成為戰爭幫凶，更點名台塑化。台塑化表示，所使用之原油100%皆非...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。