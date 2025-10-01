台中林酒店中秋傳愛 邀請百位兒少共享團圓佳餚
中秋節將近，台中林酒店持續以實際行動落實企業社會責任，特別於節日前夕舉辦「中秋傳愛 與LIN團圓」公益餐會，邀請由台中市政府社會局所屬兒少安置機構的孩童及照顧人員，提前歡慶佳節共享溫馨晚宴。
此次公益餐會，邀請由社會局所屬的台中光音育幼院、台中市私立慈馨兒少之家、台中市私立慈馨少年家園、台中市私立張秀菊社會福利慈善基金會團體家園、基督教芥菜種會團體家園、台中市向陽兒少之家、台中市向德幼少之家、台中市沙鹿兒少之家，近200名孩童及照護人員齊聚森林百匯共享異國美味。
台中林酒店副董事長許美玲說：「感謝社會局的指導與協助，讓林酒店每年都能盡一份心意，看到小朋友們開心的笑容，讓我們更堅定延續這份公益，讓更多團體都能感受到社會的關心和支持！」
台中市社會局副局長林資芮特別頒發感謝狀，感謝林酒店對兒少團體的付出。
另外，台中市立法委員廖偉翔、台中市議員黃馨慧也到場支持和關懷，還有台中山海屯扶輪社社長徐碧琴，也藉由此次的餐會準備禮物送給孩童，小朋友們不只提前準備手寫卡片、手作永生花束，現場更用最大的音量喊出內心的感謝。
