台中林酒店中秋傳愛 邀請百位兒少共享團圓佳餚

中秋節將近，台中林酒店持續以實際行動落實企業社會責任，特別於節日前夕舉辦「中秋傳愛 與LIN團圓」公益餐會，邀請由台中市政府社會局所屬兒少安置機構的孩童及照顧人員，提前歡慶佳節共享溫馨晚宴。

此次公益餐會，邀請由社會局所屬的台中光音育幼院、台中市私立慈馨兒少之家、台中市私立慈馨少年家園、台中市私立張秀菊社會福利慈善基金會團體家園、基督教芥菜種會團體家園、台中市向陽兒少之家、台中市向德幼少之家、台中市沙鹿兒少之家，近200名孩童及照護人員齊聚森林百匯共享異國美味。

台中林酒店副董事長許美玲說：「感謝社會局的指導與協助，讓林酒店每年都能盡一份心意，看到小朋友們開心的笑容，讓我們更堅定延續這份公益，讓更多團體都能感受到社會的關心和支持！」

台中市社會局副局長林資芮特別頒發感謝狀，感謝林酒店對兒少團體的付出。